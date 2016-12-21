اتهم مركز أبحاث أميركي مستقل نجلي الرئيس المنتخب دونالد ترامب البالغين بالتنفع مادياً من منصب والدهما من طريق منظمة خيرية جديدة شاركا في تأسيسها لجمع تبرعات تصل إلى مليون دولار من كل متبرع مقابل بطاقة دعوة لحفلة خاصة مع الرئيس الجديد.

وقال مركز النزاهة العامة “سي بي آي” المتخصص في التحقيقات الاستقصائية في تقرير إن “منظمة اوبنينغ داي فاونديشن التي استقت اسمها من حفل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني المقبل تأسست في تكساس في 14 كانون الأول الجاري”، موضحاً أن “اثنين من مدراءها الأربعة هما نجلا الرئيس المنتخب دونالد جونيور وإريك”.

ونشر المركز على موقعه الالكتروني وثيقة تأسيس المنظمة غير الربحية والتي تنص على أن الأرباح التي ستجنيها هذه المنظمة ستذهب إلى “منظمات خيرية متخصصة في المحافظة على الطبيعة الأميركية وحمايتها، لا سيما المحافظة على التقاليد الأميركية في الصيد البري والبحري”.

وتنظم هذه المنظمة حفلة مساء 21 كانون الثاني المقبل في مركز مؤتمرات في واشنطن يشارك فيه متبرعون سيحظى الأكثر سخاء من بينهم بالفرصة لحضور حفل خاص مع الرئيس الجديد مع إمكان التقاط صورة تذكارية معه إضافة إلى هدية تذكارية عبارة عن غيتار يحمل إهداء فنان شهير لم يذكر اسمه سيحيي الحفل، وكذلك أيضاً إمكان المشاركة في رحلة صيد مع أحد ابني الرئيس او كليهما.

وأضافت المنظمة أن المتبرعين يمكنهم ابقاء هوياتهم طي الكتمان بما انها منظمة خيرية غير سياسية.