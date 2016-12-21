نقل الإعلامي والناشط الأردني “سهم العبادي” شهادة وتعليق والدة الإرهابيين الشقيقين اللذين شاركا في عملية قلعة وقتلا، حيث عبرت والدتهما عن تعاطفها ومواساتها لذوي ضحايا إبنيها، مؤكدة انها لا تشعر بأي تعاطف مع ولديها القاتلين على الرغم من حزنها الشديد.

 

وأوضح “العبادي” نقلا عن الحاجة “ساهية” التي تقيم في قولها: “إنها  توجهت لله بالدعاء بأن يموت منفذي عملية الكرك قبل معرفتها بأن ولديها الشابين من بين المنفذين”.

 

وكشفت الأم في شهادتها وفق ما نقلها “العبادي” أن أحد ولديها سبق أن عمل لأربع سنوات في الأمني  وهو ما يفسر مهاراته القتالية، أما شقيقه الأصغر فهو خريج من الجامعة ويعملا معا في   واقنعهما ثالث صديق لهما بافتتاح محل تجاري في الكرك.

 

وأكدت الحاجة “سهام” على أنه سبق وأن قامت باعتقال ولديها وأوقفتهما لفترة من الوقت قبل أن يتم إطلاق سراحهما.

 