نقل الإعلامي والناشط الأردني “سهم العبادي” شهادة وتعليق والدة الإرهابيين الشقيقين اللذين شاركا في عملية قلعة الكرك وقتلا، حيث عبرت والدتهما عن تعاطفها ومواساتها لذوي ضحايا إبنيها، مؤكدة انها لا تشعر بأي تعاطف مع ولديها القاتلين على الرغم من حزنها الشديد.

وأوضح “العبادي” نقلا عن الحاجة “ساهية” التي تقيم في مدينة السلط قولها: “إنها توجهت لله بالدعاء بأن يموت منفذي عملية الكرك قبل معرفتها بأن ولديها الشابين من بين المنفذين”.

وكشفت الأم في شهادتها وفق ما نقلها “العبادي” أن أحد ولديها سبق أن عمل لأربع سنوات في جهاز البحث الجنائي الأمني وهو ما يفسر مهاراته القتالية، أما شقيقه الأصغر فهو خريج من الجامعة ويعملا معا في تجارة الملابس واقنعهما إرهابي ثالث صديق لهما بافتتاح محل تجاري في الكرك.

وأكدت الحاجة “سهام” على أنه سبق وأن قامت الأجهزة الأمنية باعتقال ولديها وأوقفتهما لفترة من الوقت قبل أن يتم إطلاق سراحهما.