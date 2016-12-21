بعد يومين من اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، الأربعاء، فتوى بحرمة الاعتداء على الأنفس المعصومة، معتبرة أن الجناية تزداد إثما إذا كان المستهدف سفيرا يمثل دولته في بلاد المسلمين.

وقالت هيئة كبار العلماء في بيانها: إن “الاعتداء على الأنفس المعصومة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز تحت أي مسوغ، كما أنه يحرم الفرح بإيقاع هذه المعصية، ممن له عصمة الدم ممن دخل بلاد المسلمين بأمان”.

وأضافت أن “التأصيل الفقهي لضمانات الحصانة الدبلوماسية مؤسس على قواعد شرعية وأحكام فقهية مستمدة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي قواعد ثابتة محكمة لكل زمان ومكان، ترتكز على حرمة الدماء في الإسلام، ونصوص النهي عن قتل الرسل وعصمة دم المستأمن ووجوب الوفاء بعهد الأمان وعدم الغدر، وهي قواعد مقررة ومحكمة في التشريع الإسلامي”.

ودعت وسائل الإعلام إلى التوعية بخطورة الاعتداء على حصانة الممثلين الدبلوماسيين وما ينتج عن ذلك من آثار سيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجناية “تزداد إثماً” إذا كان المستهدف سفيراً يمثل دولته في بلاد المسلمين، لأن “أمان الرسل هو من أقوى أنواع الأمان في دين الإسلام”.

وتعرض السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، إلى هجوم مسلح، الاثنين الماضي، أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور في العاصمة التركية.