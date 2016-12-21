أكدت الطفلة التونسية “زهرة عياري” ذات الـ13 سنة، التي تزوجت من مُغتصبها، رضاها بالعلاقة التي تجمعها بزوجها، لافتةً إلى أنها لم تجد منه ما يُعكّر صفوَ حياتهما.

وشددت في تصريح لـ”الشروق” على موافقة والديها على زواجهما خاصة وانه تجمعها علاقة مصاهرة مع عائلة زوجهما، مشيرة الى انهم يتزوجون في سن مبكرة وهو الحال بالنسبة لشقيقتيها.وفق قولها

وما زالت قضية زواج الطفلة في مدينة “الكاف” التونسية من مغتصبها بإذنٍ قضائيّ تثير ضجة كبيرة في تونس .

يشار إلى انّ مكونات من المجتمع المدني بولاية سيدي بوزيد، طالبت خلال وقفة احتجاجية الثلاثاء، دعت اليها جمعية “صوت حواء” امام مقر محكمة الاستئناف، بإلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي يسمح بتزويج ضحايا الاغتصاب من المعتدين عليهن.