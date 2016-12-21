تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن مصري، وهو يتجول في أحد الشوارع، صارخا بأعلى صوته وشاكيا الجوع الذي يعاني منه هو وأبناءه.
وقال الرجل في الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” جعانين والله يا رب..إحنا معندناش أكل ولا عندنا فلوس يا رب..عيالي جعانين والله يا رب”.
مصري هائم بالشارع ويصرخ:
أنا جوعان وعيالي في المنزل جوعانين
ياالله #مصر
— خالد المهاوش (@khaledam12) December 20, 2016
من جانبهم أبدى رواد موقع “تويتر” تعاطفهم مع الرجل المصري، مستنكرين الحالة التي وصل لها الناس في مصر، متهمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدمير مصر والإنسان المصري، مستنكرين وجود من يؤيده حتى الآن.
@khaledam12 @umalzain2 السيسي دمر مصر ودمر الانسان المصري الكارثه ان مازال قطيع يحبه
— جيفارا العجمي (@Amrj_co) December 21, 2016
@khaledam12 @souad0609
اين ذهبت المساعدات والهبات والقروض ياسيسي للفتل ومساعدة الرؤوساء في سوريا، والعراق وليبيا…
— محمد علي حسين (@moh135246) December 21, 2016
@khaledam12 @mhfb9262 اعتقد ماله حق يشكي لأن السيسي صبر 10 سنوات ولايوجد في ثلاجته غير الماء. !
— عزوز ابكر (@vvgg1138) December 21, 2016
@khaledam12 اللهم ارزقه ولا تحوجه ولا تحوجنا لغيرك يارب
السيسى واتباعه نهبو مصر التى كانت فى قديم الزمان سلة الغذا للامه الاسلامية
— ابو يزن (@sayw3325) December 21, 2016
تعليق واحد علي “مواطن مصري يصرخ مناجيا ربه: عيالي جعانين يارب ومغردون: السيسي وصلهم للمجاعة “فيديو””
سنه الله في الأرض وقانونه وميزانه الذي اقام به الأرض لاتبديل له
لاحل للمصريين سوي حمل السلاح والا الموت لهم في جوع وذل وغضب من الله
رفعت الأقلام وجفت الصحف