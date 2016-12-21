تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن مصري، وهو يتجول في أحد الشوارع، صارخا بأعلى صوته وشاكيا الجوع الذي يعاني منه هو وأبناءه.

وقال الرجل في الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” جعانين والله يا رب..إحنا معندناش أكل ولا عندنا فلوس يا رب..عيالي جعانين والله يا رب”.

مصري هائم بالشارع ويصرخ:

أنا جوعان وعيالي في المنزل جوعانين ياالله #مصر pic.twitter.com/lUOknJueSe — خالد المهاوش (@khaledam12) December 20, 2016

من جانبهم أبدى رواد موقع “تويتر” تعاطفهم مع الرجل المصري، مستنكرين الحالة التي وصل لها الناس في مصر، متهمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدمير مصر والإنسان المصري، مستنكرين وجود من يؤيده حتى الآن.

@khaledam12 @umalzain2 السيسي دمر مصر ودمر الانسان المصري الكارثه ان مازال قطيع يحبه — جيفارا العجمي (@Amrj_co) December 21, 2016

@khaledam12 @souad0609

اين ذهبت المساعدات والهبات والقروض ياسيسي للفتل ومساعدة الرؤوساء في سوريا، والعراق وليبيا… — محمد علي حسين (@moh135246) December 21, 2016

@khaledam12 @mhfb9262 اعتقد ماله حق يشكي لأن السيسي صبر 10 سنوات ولايوجد في ثلاجته غير الماء. ! — عزوز ابكر (@vvgg1138) December 21, 2016