تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن مصري، وهو يتجول في أحد ، صارخا بأعلى صوته وشاكيا الذي يعاني منه هو وأبناءه.

 

وقال الرجل في الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” جعانين والله يا رب..إحنا معندناش ولا عندنا فلوس يا رب..عيالي جعانين والله يا رب”.

 

من جانبهم أبدى رواد موقع “تويتر” تعاطفهم مع الرجل المصري، مستنكرين الحالة التي وصل لها الناس في ، متهمين الرئيس المصري عبد الفتاح بتدمير والإنسان المصري، مستنكرين وجود من يؤيده حتى الآن.