فَقَدَ العالمُ خلالَ العام الماضي، عديدَ الشخصيات والأسماء التي كانت معروفةً لدى الناس، ما بين سياسيّ وفنان ورياضيّ، فيما يلي أبرزهم:

رياضيون وسياسيون:

1. بطل الملاكمة محمد علي كلاي، توفي في الـ3 من يونيو 2016، عن عمر 74 عاماً بسبب معاناته مرض شلل الرعاش.

2. الزعيم الكوبي وقائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو: توفي يوم 25 نوفمبر 2016 عن عُمرٍ ناهزَ 90 عاماً، بعد أن حكم كوبا عبر نظام الحزب الواحد لنحو 50 عاما قبل أن يسلم السلطة لشقيقه راؤول عام 2008.

3. محمد حسنين هيكل: توفي يوم 17 فبراير 2016 وهو أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين، ساهم هيكل في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق وحتى وفاته.

4. الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز: توفي يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016، في تل أبيب، عن عمر يناهز 93 عاماً.

فنانون:

1. الممثل المصري محمود عبد العزيز: توفي “الساحر” في 12 نوفمبر عن عمر يناهز الـ70 عاماً، بعد صراع مع المرض.

2.الممثل المصري ممدوح عبد العليم: توفي يوم 5 يناير عن عمر يناهز الـ60 عاماً أثناء ممارسته الرياضة بإحدى صالات الجيم، تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

3. الممثلة المصرية زبيدة ثروت: واحدة من جميلات السينما المصرية، رحلت في 13 ديسمبر عن عمر 76 عاماً بعد صراع مع المرض.

4. الممثل المصري أحمد راتب: توفي صباح 14 ديسمبر عن عمر يناهز الـ67 عاما.

5.المطرب اللبناني ملحم بركات: توفي في 28 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 72 عاما.

6.الممثلة التونسية سعيدة السراي: توفيت يوم الاحد 6 نوفمبر 2016 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

7.الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد: توفي يوم 05 ابريل 2016 عن عمرٍ يناهز 61 عاما وقد فقدت تونس برحيله واحدا من أبرز أصوات الحرية والابداع الشعري الذي كان معروفا بنضاله ضد الاستبداد والقهر.

8.رينيه أنجليل: زوج المطربة الكندية “سيلين ديون” ووكيل أعمالها توفي في 15 يناير، في بلاس فيغاس عن عمر 73 عاماً، نتيجة إصابته بمرض السرطان.

9. مغني الروك البريطاني ديفيد باوي: ، تُوفي صباح الإثنين 11 يناير، عن عمر يناهز الـ69 عاماً، بعد صراع استمر 18 شهراً مع مرض السرطان.

10. الممثلة أمريكية دوريس روبرتس: توفيت في 17 ابريل 2016 وهي من الفائزات بجائزة “إيمي”.