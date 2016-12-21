كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن السلطات الألمانية كانت على علم بوجود تهديد إرهابي محتمل، مستشهدة بتصريحات عدد من المصادر الأمنية التي أكدت أن تنظيم “داعش” قام بعدد من المكالمات الهاتفية؛ للتهديد بتنفيذه عددًا من الأعمال الوحشية في أوروبا.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن الباكستاني الذي نفذ عملية الدهس المتعمد بشاحنة في أحد أسواق برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة العشرات، كان قد دخل البلاد باسم مستعار.

وأشار التقرير، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت في أواخر شهر نوفمبر، تحذيرًا إلى رعاياها بتوخي الحذر خلال فترة العطلات، خاصة في الأماكن العامة والمفتوحة.

ونقل التقرير عن مدير مكتب واشنطن لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، كليمنز إرجن، ادعاءاته، بشأن علم السلطات الألمانية بوجود تهديد محتمل، من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” دون أن تتخذ إجراءات أمنية؛ للوقوف على مدى صدق تلك التهديدات، بيد أن المخابرات الألمانية لفتت نظر السلطات إلى أن الأسواق، وأماكن جذب السياحة تعاني من نقص أمني، مشيرةً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع.

وتابع: أن التحذير أكد أن تنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة، والتنظيمات المرتبطة بهما، مستمرة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية خلال فترة العطلات الرسمية، كما أوضح التقرير أن بعض اللاجئين الفقراء أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة، بحوالي 300 تسجيل يُظهر محاولات جهاديين لتجنيد لاجئين في أبريل 2016.