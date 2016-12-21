شهدت زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي, الأخيرة إلى اوغندا اشتباك بالأيدي بين حرس السيسي وحرس الرئيس الأوغندي موسيفيني.

وتداول نشطاء مقطع فيديو أظهر الاشتباك الذي جرى بين حرس الرئيسيان خلال محاولة حرس السيسي الدخول في قاعة كبار الزوار الا أن حرس الرئيس الاوغندي وقفوا لهم بالمرصاد ومنعوهم من الدخول وراء رئيسهم كون الاجراءات الأمنية تخصهم وحدهم على اعتبار أن السيسي ضيف عندهم ولا يحق لهم التدخل في الحراسة الأمنية دخل القصر الرئاسي.

وظهر في الفيديو تهديد حرس الرئيس الاوغندي لحرس السيسي بالسلاح, فيما وقف اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي “يشاهد” الموقف من وراء كما هو واضح بالفيديو.