شن الاعلامي المصري محمد علي خير هجومًا عنيفًا على السياسة السعودية تجاه مصر منذ تولي الملك سلمان الحكم .

وقال خير في برنامجه “المصري أفندي” عبر قناة “القاهرة والنَّاس”: إن مصر ضبطت أعصابها كثيرًا منذ تولي الملك سلمان الحكم، لكن أن يصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي المصري فيجب أن تكون هناك وقفة .

وأشار إلى زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لسد النهضة الإثيوبي، وقال: “إن ذلك تصرف صبياني وإن شوية عيال يديرون الخارجية السعودية”.

وعما يمكن أن يحدث للعمالة المصرية بالسعودية إذا تدهورت العلاقات بين البلدين، ألمح محمد علي خير إلى إمكانية طرد السعوديين من مصر قائلًا: “إذا كان لنا عمالة هناك فلدينا مليون وربع المليون سعودي هنا”.

وانتقد خير السياسة السعودية في اليمن وسوريا، ووصف عمليات الجيش السعودي باليمن بأنها فاشلة بسبب عدم وجود تدريب رغم المعدات الحديثة ، داعيًا مصر إلى إقامة علاقات مع إيران.

وقال: “إذا استمرت السياسة السعودية مع مصر هكذا، فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن مصر صبرت وضغطت على أعصابها كثيرًا ولن تصمت بعد الآن “.