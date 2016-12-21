رفض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون عرضا بترأس الصندوق الوطني للفنون طرحه عليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب .

وعن العرض المذكور قال ستالون: “إنه يشعر بالإطراء الشديد بعد هذا الاقتراح، إلا أنه يفضل العمل في مجال الاهتمام بالجنود العائدين إلى الوطن بعد مهمات الحروب، فهؤلاء الجنود يستحقون فرص عمل حقيقية برواتب جيدة”.

وجاء هذا التصريح، من قبل ستالون، بعد فترة من تداول العديد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن ترامب يريد تسليم الممثل الشهير منصبا فنيا مرموقا، ففي الـ 16 من ديسمبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت صحيفة الديلي ميل قد ذكرت أن ترامب عازم على تسليم ستالون منصب رئيس الصندوق الوطني للفنون والعلوم الإنسانية، فوفقا للصحيفة يعتبر ترامب أن “ستالون هو الشخص الأنسب لهذا المنصب، وبمقدوره أن يجعل الفن عظيما مرة أخرى”.