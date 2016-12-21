لا شكّ أن التدخين، من أسوأ العادات اليومية الشائعة التي تلازمُ الكثيرين؛ لأن النيكوتين الموجود بالسجائر يعرقل الأكسجين المهم في تسهيل عملية الهضم.

وفي هذا الإطار، أورد موقعُ (Positive Med)، مجموعةً من العادات اليومية، قائلاً إنّها تسبب أضرارًا صحية كبيرة دون أن نعلم، ومنها الآتي:

1- الذهاب إلى النوم مباشرة: يسبب العديد من المشاكل للمعدة، إذ يشعر الشخص بعدم الراحة والانتفاخ.

2- الاستحمام: يساعد على زيادة معدل تدفق الدم ليصل إلى اليدين والقدمين، مما يقلل كمية الدم التي تصل إلى المعدة.

3- تناول الفاكهة: وبحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع، يفضل تناولها عندما تكون المعدة فارغة، لأنها تتطلب إنزيمات مختلفة للهضم، وتناولها بعد الطعام قد يتسبب في الإصابة بـ”عسر الهضم”.

4- تناول الشاي: حمض التانيك الموجود فيه يتحد مع البروتين والحديد ويمنع الجسم من جني فوائد العناصر الغذائية.ويخفض كمية الحديد في الجسم بنسبة 87% مما يسبب عددا من الأمراض.