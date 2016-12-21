قال الكاتب التركي حمزة تكين، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو أول حاكم عربي ترفع صوره في تركيا .

وأوضح “تكين” أن رفع صور أمير قطر تم خلال افتتاح مجمع ملاعب “طرابزون” في تركيا مؤخرا بحضور الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس رجب طيب أردوغان .

وأشار الكاتب التركي في مقال بصحيفة “العرب” القطرية نشرته اليوم إلى انه ” عادة وفي كل احتفال مشابه، ترفع صور كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولرئيس الحكومة بن علي يلدريم، فقط، إلى جانب صورة مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وهذه الصور تكون بطبيعة الحال مظللة بهلال علم الدولة التركية”.

وقال “لكن الأمر لم يقتصر على ذلك في طرابزون، حيث رفعت إلى جانب هذه الصور الرسمية، ولأول مرة في تركيا، صورة زعيم عربي أثبت أنه يعمل لصالح دولته وأمته وهى أمير قطر “. حسب ما ذكرت بوابة القاهرة.

وأكد تكين ان خطوة رفع صورة أخرى إلى جانب المسؤولين الأتراك تعتبر في سياق الأمر الهام جداً، خاصة توسط صورة أمير قطر، لصورتي أردوغان ويلدريم، الأولى من نوعها، ولزعيم عربي في تركيا.

وقال “إن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على عمق العلاقة الطيبة التي وصلت إليها تركيا وقطر، علاقة أصبحت إستراتيجية بكل المقاييس، تُسعد من يريد الخير لهذه الأمة، وتغيظ من هم في الطرف الآخر”.

وكان الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح الأحد الماضي ، مجمع “أق يازي شنول غوناش” الرياضي في ولاية “طرابزون”، شمالي البلاد، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأقيم المجمع على مساحة 400 دونم ” نحو 100 فدان” فوق سطح البحر الأسود ويعتبر من أفضل المجمعات الرياضية في أوربا .