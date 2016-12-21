علقت الناشطة والمعارضة المصرية، ، على فيديو الاشتباك بين حرس الرئيس المصري عبد الفتاح وحرس الذي تم تداوله الأربعاء، معتبرة أن مثل هذا المشهد لم يكن ليحدث قبل على الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حد قولها.

 

وقالت “عرابي” في تعليقها على منع  الحرس الأوغندي لحرس السيسي من دخول القاعة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” هذه هي المكانة الحقيقية لتلك ”.

 

وأضافت “عرابي” أن “أوغندا هي احدى الدول التي تتمتع بعلاقة فوق الممتازة مع وحكومتها تعتبر من الحكومات التابعة للكيان الصهيوني”، داعية الجميع لتخيل “ماذا يحدث لشاويش الانقلاب عندما يقف أمام سيده نتن ياهو”.

 

واختتمت “عرابي” تدوينتها بالتأكيد على أن العالم كله يدرك أن ذلك “الشاويش المنقلب” عبارة عن “بلطجي ” ولا احد يحترم أمثاله حتى أوغندا”، مضيفة أن الجميع يعاملونه وعصابته على أنهم “مجلس محلي … اللهم زده ذلا ومهانة”.

 

 