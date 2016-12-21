علقت الناشطة والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على فيديو الاشتباك بين حرس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحرس الرئيس الاوغندي الذي تم تداوله الأربعاء، معتبرة أن مثل هذا المشهد لم يكن ليحدث قبل الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حد قولها.

وقالت “عرابي” في تعليقها على منع الحرس الأوغندي لحرس السيسي من دخول القاعة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” هذه هي المكانة الحقيقية لتلك العصابة”.

وأضافت “عرابي” أن “أوغندا هي احدى الدول التي تتمتع بعلاقة فوق الممتازة مع الكيان الصهيوني وحكومتها تعتبر من الحكومات التابعة للكيان الصهيوني”، داعية الجميع لتخيل “ماذا يحدث لشاويش الانقلاب عندما يقف أمام سيده نتن ياهو”.

واختتمت “عرابي” تدوينتها بالتأكيد على أن العالم كله يدرك أن ذلك “الشاويش المنقلب” عبارة عن “بلطجي خائن” ولا احد يحترم أمثاله حتى أوغندا”، مضيفة أن الجميع يعاملونه وعصابته على أنهم “مجلس محلي مدينة جمصة… اللهم زده ذلا ومهانة”.