ناشدت طفلة غربية العالمَ لإيقاف الحرب ومنع قتل المدنيين في حلب، وقالت الطفلة في شريط فيديو تناقله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي:”دعونا لا تبقى صامتين للمقتلة في حلب”.
وأضافت وهي تكاد تبكي:” بينما هم يموتون هناك نحن لا نستطيع العيش هنا” وأردفت:” بينما هم يبكون هناك نحن لا نستطيع الضحك هنا”.
ومضت الطفلة التي بدت في السابعة من عمره:” بينما هم جياع هناك نحن لا نستطيع الأكل هنا” وكررت:” ” داعية من يشارك في هذه الحرب إلى عدم التفريط بالأطفال والاهتمام بهم ليعيشوا معنا وفي وطننا” وأنهت الطفلة رسالتها قائلة تابعت:” دعونا لا نبقى صامتين للمقتلة التي في حلب”.
تعليق واحد علي “طفلة غربية .. “من أجل رضا الرب أوقفوا هذه الحرب””
قسما عظما ان حذائك اشرف من لحية محمد بن زايد و الخائن السيسي و الهارب الفاسق الفاسد العميل السارق الكذاب دحلان و من اشرف من لحية الخنزير الاكبر نصر الله والمعرص ابن العرص الحقير المجرم بشار الكلب و اللعين ابن اللعين بوتين و الكفرة الشيعة كلهم