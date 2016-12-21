ناشدت طفلة غربية العالمَ لإيقاف الحرب ومنع قتل المدنيين في حلب، وقالت الطفلة في شريط فيديو تناقله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي:”دعونا لا تبقى صامتين للمقتلة في حلب”.

وأضافت وهي تكاد تبكي:” بينما هم يموتون هناك نحن لا نستطيع العيش هنا” وأردفت:” بينما هم يبكون هناك نحن لا نستطيع الضحك هنا”.

ومضت الطفلة التي بدت في السابعة من عمره:” بينما هم جياع هناك نحن لا نستطيع الأكل هنا” وكررت:” ” داعية من يشارك في هذه الحرب إلى عدم التفريط بالأطفال والاهتمام بهم ليعيشوا معنا وفي وطننا” وأنهت الطفلة رسالتها قائلة تابعت:” دعونا لا نبقى صامتين للمقتلة التي في حلب”.