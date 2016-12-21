بدأت سلطنة عُمان باتخاذ إجراءات احترازية للقضاء على ظاهرة الدعارة، أبرزها فرض ضوابط إضافية لمنح التأشيرات السياحية غير المكفولة للنساء لبعض الجنسيات التي تنتمي إليها معظم العاملات في الدعارة.

وفي هذا السياق، ضبطت شرطة سلطنة عُمان (10) متهمات متلبسات بممارسة الدعارة، فيما تم ضبط (33) متهمة إثر مداهمة ثلاثة مواقع متفرقة تتردد عليها متهمات من جنسية آسيوية لعرض أنفسهن لمن يرغب في ممارسة الدعارة، خلال 24 ساعة فقط.

وسلطنة عمان بلد محافظ يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مائة ريال كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه، كما تطبق العقوبة نفسها على كل من أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون على إنشائه أو إدارته.

وينص القانون العماني كذلك على أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز.

ومن الضوابط التي اتخذتها السلطنة أيضاً، أن يكون لدى السائحة تذكرة سفر عودة مؤكدة، ووجود حجز فندقي مؤكد في فندق لا يقل عن درجة (4) نجوم ولا يقبل حجز الشقق الفندقية والاستراحات، وتقصير مدة التأشيرة بحيث تكون عشرة أيام غير قابلة للتمديد، وعدم منح تأشيرة سياحية أخرى لها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن شهر خارج السلطنة من آخر مغادرة، إضافة إلى إدراج المخالفات عن مغادرة السلطنة بعد انتهاء الفترة القانونية ضمن قائمة غير المرغوب دخولهن السلطنة.