أثار مقطع فيديو تم التقاطه في معهد في بيروت يظهر سوء تصرف بعض الشبان مع الطالبات ضجة كبيرة في الشارع اللبناني.

انتشر المقطع الذي يظهر مجموعة من الشبان يتحرشون ويضايقون الفتيات بطريقة غير لائقة وبشكل متكرر، وحاول شاب التعرض لإحدى الفتيات بكلمات نابية وهو ما أجبرها للدفاع عن نفسها حيث تطور الأمر إلى قيام أحد أصدقاء الشخص المعتدي بصفع الفتاة على وجهها أمام زملائها الطلاب بعد سبها وتهديدها.

وأظهر المقطع محاولة هؤلاء الشبان منع أي أحد من الدفاع عن الفتاة من خلال رفع الصوت ومحاولة تفريق الطلاب.