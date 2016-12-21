رفضت شابّة مسلمة مصافحة الرئيس الألماني “يواخيم غاوك” باليدّ، خلال زيارته إلى مدرسة Theodor Heuss، للتأكيد على أهمية التعايش مع اللاجئين السوريين فيها.
واللافت أنّ الشابّة المحجبّة سلّمت على الرئيس مكتفية بوضع يدها على صدرها.
يُشار إلى أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها إذ سبق وحصل مثلها في تموز الماضي عندما امتنع طفل مسلم عن مصافحة معلمّة في المدرسة لأسباب دينيّة.
2 تعليقات علي “«شاهد» فتاة مُسلمة وضعت الرئيس الألماني في موقف مُحرج”
بارك الله بك يا اختي في الله وكثر الله من امثالك.
طالما ترفض مصافحته ماذا تفعل في بلاده. سحقا لكم يا جهلة يا منافقين تريدون التمتع بكل مقومات الحياة الغربية و حرياتها و ترفضون مد اياديكم القذرة يا انتهازيين