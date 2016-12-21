رفضت شابّة مسلمة مصافحة الرئيس الألماني “يواخيم غاوك” باليدّ، خلال زيارته إلى مدرسة Theodor Heuss، للتأكيد على أهمية التعايش مع اللاجئين السوريين فيها.

واللافت أنّ الشابّة المحجبّة سلّمت على الرئيس مكتفية بوضع يدها على صدرها.

يُشار إلى أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها إذ سبق وحصل مثلها في تموز الماضي عندما امتنع طفل مسلم عن مصافحة معلمّة في المدرسة لأسباب دينيّة.