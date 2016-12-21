تداول ناشطون مصريون فيديو لفلاح بسيط في العقد الخامس من العمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في تقرير أعدته مراسلة برنامج «الـ10 مساءً» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «دريم»، للحديث عن أزمة السكر.

وكان من بين المواطنين الذين أدلوا برأيهم حول أزمة السكر ومدى المعاناة التي يعيشونها، هذا الرجل الذي وصفه النشطاء بـ «الفلاح الغلبان»، والذي بكى على الهواء من شدة تأثره بالغلاء وضيق المعيشة وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى حالهم.

يقول «الفلاح الغلبان» ابن محافظة الغربية، إنه مريض بالكبد ويتقاضى معاشًا قدره 300 جنيهًا من التضامن الاجتماعي ومعه أسرة مكونه من 5 أفراد، مشددًا على أنه لا يمكنه الاستغناء عن السكر الذي وصل 20 جنيهًا ولا يجده.

وأضاف قائلًا « مستغناش عن السكر بعمل كوباية مايه بسكر أو شوية مهلبيه عشان لو مأكلتش حاجه حلوه بيغمى علي لأني مريض». وتابع الرجل وهو يبكي «: حالى باين قدام الكاميرا مفيش تميل ولا اتفاق.. انتخبناك يا سيادة الرئيس قولت مظاهرة مطلعناش مظاهرة بس العيشه بقت غاليه.. يا إما نسرق يا أبيع عيالي وانت ميرضكش يا سيادة الريس والله ما يرضيك».