نشرت صديقة الفنان المغربيّ سعد لمجرد “لورا فريسون”، فيديو يعود لكواليس كليب “غلطانة” الذي ظهرت فيه إلى جانب “لمجرد”، لتعبّر عن دعمها له في أزمته الحالية، حيث ما زال يقبع في أحد السجون الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وعبروا عن دعمهم لنجمهم المفضل رغم الظروف التي يعيشها في سجنه .

يذكر أن محبي لمجرد ينتظرون إطلاق سراحه المؤقت والذي قيل إنه سيتم قبل نهاية العام.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس، ولم يتم الحكم بالقضية إلى الآن.