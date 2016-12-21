في انقلاب جديد ضد السعودية، شنَّ السياسي التونسي، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما جديدا ضد باعتبارها حاضنة “” وذلك بعد أن سبق وقدم اعتذاره للملك سلمان عما بدر منه في حق السعودية سابقا.

 

وقال “الحامدي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لا وأزيدك من بيت جهز نفسك لكتائب الإيراني والحشد الشعبي عندما يخترقون حدودكم لاستئصال داعش من حاضنتها.. خلوكم مع ام بي سي”.

 

وجاءت تغريدة “الحامدي” ردا على أحد المغردين يدعى “د. جابر الحقباني”، الذي اتهمه بالابتزاز، ومبينا له أن انخدع به .

 

وكان مؤسس وأمين عام حزب “المحافظين التقدميين” التونسي، محمد الهاشمي الحامدي”، قد تقدم في في نوفمبر الماضي، باعتذار شخصي للعاهل السعودي  بن عبد العزيز عما بدر منه سابقا في حق المملكة.