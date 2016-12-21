في انقلاب جديد ضد السعودية، شنَّ السياسي التونسي، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما جديدا ضد المملكة باعتبارها حاضنة “داعش” وذلك بعد أن سبق وقدم اعتذاره للملك سلمان عما بدر منه في حق السعودية سابقا.

وقال “الحامدي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لا وأزيدك من الشعر بيت جهز نفسك لكتائب الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي عندما يخترقون حدودكم لاستئصال داعش من حاضنتها.. خلوكم مع ام بي سي”.

لا وأزيدك من الشعر بيت

جهز نفسك لكتائب الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي عندما يخترقون حدودكم لاستئصال داعش من حاضنتها..

خلوكم مع ام بي سي https://t.co/HOndDLT35y — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) December 21, 2016

وجاءت تغريدة “الحامدي” ردا على أحد المغردين السعوديين يدعى “د. جابر الحقباني”، الذي اتهمه بالابتزاز، ومبينا له أن الشعب السعودي انخدع به .

@MALHACHIMI انت تتهم كل من يحاول ارجاعك لجاده الصواب بانه مغرم بالجميلات هل ستواجه الله بذلك وانك موقن بان من يخالفك هذا توجهه .. اتق الله — د. جابر الحقباني (@sahare888) December 21, 2016

وكان مؤسس وأمين عام حزب “المحافظين التقدميين” التونسي، محمد الهاشمي الحامدي”، قد تقدم في في نوفمبر الماضي، باعتذار شخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عما بدر منه سابقا في حق المملكة.