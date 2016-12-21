في إشارةٍ إلى عدم اعترافه بالمهندس محمد الزواري كشهيد، اعتبر الناشط السياسي و الإعلامي التونسي الطاهر بن حسين، أنّ الشهيد بالنسبة إليه هو من يستشهد من أجل تونس فقط.

وكتب “بن حسين” على صفحته الرسمية على فيسبوك، منشوراً رصدته “وطن”: “الشهيد بالنسبة لي هو من استشهد من أجل تونس”.

وبعد تعرّضه لهجوم من قبل متابعيه، نشر “الطاهر بن حسين”، عاد وكتب منشوراً آخر قال فيه: ” توضيحات ليست ضرورية ولكنها مفضّلة: 1. الشهادة بالمعنى الديني هي ان يقتل الانسان في سبيل الله . وأنا لست مخوّلا للخوض في هذا الموضوع.2. الشهادة بالمعنى السياسي هي أن يقتل الانسان في سبيل وطنه وشعبه مثل الشهيد فرحات حشاد وشكري بلعيد والبراهمي ولطفي نقض وشهداء 9 افريل والجلاز وغيرهم كثيرون. ومن هنا تأتي عبارة شهيد الوطن وشهيد الحرية الخ…وهنا أسمح لنفسي بالخوض في الموضوع”.

واستشهد الزواري الخميس الماضي بعملية اغتيال وإطلاق نار تعرّض لها بمدينة صفاقس التونسية، في وقت اتهمت فيه حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتياله.

يذكر أن كتائب القسام أعلنت أن الزواري التحق بالعمل لصالحها منذ 10 أعوام وهو أحد خبراء تطوير طائرات بدون طيّار كنقلة نوعية لبرنامج القسام الذي أربك الاحتلال في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.