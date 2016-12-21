تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمسن سعودي يدعى “مصيبيح الدوسري” وهو يعلن تأديته هو زوجاته وأبنائه عن روح الروسي في  .

 

وقال المسن السعودي في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: ” هذه العمرة لله سبحانه وتعالى ثم ميرت الطنطاش قاتل جعله من ضيفان الجنة وهذه العمرة علي وعلى أبنائي وبناتي”.

 

ووجه المسن حديثه للعرب قائلا: ” تدرون ويش يقول (ويقصد الطنطاش) سووا مثلي يا الذلان..هذا ما مات..هذا هو الشهيد..هذا هو كثر الله من امثاله”.

 

وأضاف : “تسلم من تنجب مثله..تسلم التي تنجب مثل هذا البطل”، مضيفا :”لعن الله اللي ما يدعيله ولعن الله من لا يسوي مثله”.