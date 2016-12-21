تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمسن سعودي يدعى “مصيبيح الدوسري” وهو يعلن تأديته العمرة هو زوجاته وأبنائه عن روح قاتل السفير الروسي في تركيا ميرت ألطنطاش.
وقال المسن السعودي في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: ” هذه العمرة لله سبحانه وتعالى ثم ميرت الطنطاش قاتل السفير الروسي جعله الله من ضيفان الجنة وهذه العمرة علي وعلى أبنائي وبناتي”.
ووجه المسن حديثه للعرب قائلا: ” تدرون ويش يقول (ويقصد الطنطاش) سووا مثلي يا الذلان..هذا ما مات..هذا هو الشهيد..هذا هو البطل كثر الله من امثاله”.
وأضاف : “تسلم من تنجب مثله..تسلم النساء التي تنجب مثل هذا البطل”، مضيفا :”لعن الله اللي ما يدعيله ولعن الله من لا يسوي مثله”.
مُسن سعودي يعلن أدائه لـ #العمرة نيابة عن "ميرت اتلانتس" #قاتل_السفير_الروسي. pic.twitter.com/ExMNU1vCtB
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) December 21, 2016
5 تعليقات علي “سعودي يؤدي العمرة هو وزوجاته وأبنائه عن قاتل السفير الروسي في تركيا “فيديو””
احسنت و بارك الله فيك و لك و لزوجتك و اولادك يا ابن الاصول و الاخلاق العالية وجزاك الله عنا خير الجزاء و جعلها في ميزان حسنات و تقبل الله منك
ياحكومة، انواع الورطة. طوط طوط طوط.
ههههههههههههههههههههه.
الله يبارك لك أخونا ويبارك بأولادك ومالك ودنياك واخرتك، الله يكرمك والله انت بطل أيضا، ونحن فخورين بيك
لعن الله الي مايدعيله ولعن الله الي مايفعل مثله ، ثم يأتي مدعي ويقول لك ان المذهب الوهابي لا صلة له بالارهاب ، لو قابلت هذا الرجل وقلت له ان وجهة نظري تختلف عن وجهة نظرك ، فأنت تراه شهيد، وانا أراه رجل تصرف بشكل غير حكيم ، عندها قد لايكتفي بلعني وتكفيري بل ربما يقتلني ان استطاع ذلك. كم من جريمة ترتكب بأسم الاسلام والإسلام منها براء.
اعمل نفسك ميت ههههههههه