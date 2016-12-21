تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمسن سعودي يدعى “مصيبيح الدوسري” وهو يعلن تأديته العمرة هو زوجاته وأبنائه عن روح قاتل السفير الروسي في تركيا ميرت ألطنطاش.

وقال المسن السعودي في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: ” هذه العمرة لله سبحانه وتعالى ثم ميرت الطنطاش قاتل السفير الروسي جعله الله من ضيفان الجنة وهذه العمرة علي وعلى أبنائي وبناتي”.

ووجه المسن حديثه للعرب قائلا: ” تدرون ويش يقول (ويقصد الطنطاش) سووا مثلي يا الذلان..هذا ما مات..هذا هو الشهيد..هذا هو البطل كثر الله من امثاله”.

وأضاف : “تسلم من تنجب مثله..تسلم النساء التي تنجب مثل هذا البطل”، مضيفا :”لعن الله اللي ما يدعيله ولعن الله من لا يسوي مثله”.