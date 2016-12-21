تعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لموقف محرج، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مع وزير خارجية مالطا، حيث أخطأ فى ذكرها باسم “قبرص”، الأمر الذى قابله وزير خارجية مالطا بالابتسامة وتعديل الاسم لـ”شكرى”.
يشار إلى أن وزير خارجية مالطا جورج فيللا يزور القاهرة حاليا فى إطار مشاركته فى الاجتماع الوزاري الرابع العربي الأوروبي الذي انعقد، الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية.
تعليق واحد علي “سامح شكري يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مالطا”
لم نقــرأ أو نسمع على مدار الزمــــن أن الكلاب أكرمكم الله تتحرج أو تحرج..او تشعر بالحرج..لم يحدث هذا …