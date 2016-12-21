علق الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، على الهجوم الشديد الذي شنته وما زالت وسائل الإعلام المصرية ضد المملكة العربية السعودية، زاعما بأن مصر ستغزو السعودية في نهاية المطاف.
وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كان على الذين مولوا انقلاب السيسي ان يفهمواان من انقلب على من جعله وزير يمكن ان ينقلب على من صنعه رئيسا سينتهي الامر بغزو عسكر مصر للسعودية”.
كان على الذين مولوا انقلاب السيسي ان يفهمواان من انقلب على من جعله وزير
يمكن ان ينقلب على من صنعه رئيسا
سينتهي الامر بغزو عسكرمصر للسعودية https://t.co/MsZ0O8jtOj
— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 20, 2016
وأضاف في تغريدة اخرى: ” حكام #السعودية الذين حرضوا ومولوا إنقلاب عسكر #مصر يحاولون الآن خنق #السيسي بعد تطاول بلاطجته إلى حد وصف ملك السعودية بالخائن وأثيوبيا تضحك”.
حكام #السعودية الذين حرضواومولوا إنقلاب عسكر #مصر
يحاولون الآن خنق #السيسي بعد تطاول بلاطجته إلى حد وصف ملك السعودية بالخائن
وأثيوبيا تضحك pic.twitter.com/S68l6ZnTBd
— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 21, 2016
3 تعليقات علي “دبلوماسي جزائري شامتا بالسعودية:” هذا زرع أيديكم فاحصدوه””
نعم لقد صدقت ايها الرجل الحر الشريف
ان هؤلاء الارهابيون في جحر الخيانة والعمالة الرياض
ليس لهم علاج سوى غزو ودكهم وسحقهم والدعس على رؤوسهم
كما فعل ابراهيم باشا مع اسلافهم في الدرعيه.
اللهم سلط السيسيين على السلوليين واضرب بعضهم في بعض
واخرج اهل الحق والايمان سالمين غانمين ومكن لهم وارثهم الارض
بعض القوم الصهيوصليبيين.
كل قليل أدب سيأتي اليوم الللي يتربى فيه .
صحيح كل ماقاله الاستاذ زيتوت… من اوقد النيران واشعلها حتما ستصيبه وتحوله الى رماد.وهو حال آل سعود..وسيتبعه آل نهيال..وآل الصباح….دم الضحايا والشهداء المصريين لن تذهب هدرا ابدا…