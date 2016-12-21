علق الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، على الهجوم الشديد الذي شنته وما زالت وسائل الإعلام المصرية ضد المملكة العربية السعودية، زاعما بأن مصر ستغزو السعودية في نهاية المطاف.

وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كان على الذين مولوا انقلاب السيسي ان يفهمواان من انقلب على من جعله وزير يمكن ان ينقلب على من صنعه رئيسا سينتهي الامر بغزو عسكر مصر للسعودية”.

كان على الذين مولوا انقلاب السيسي ان يفهمواان من انقلب على من جعله وزير

يمكن ان ينقلب على من صنعه رئيسا

سينتهي الامر بغزو عسكرمصر للسعودية https://t.co/MsZ0O8jtOj — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 20, 2016

وأضاف في تغريدة اخرى: ” حكام #السعودية الذين حرضوا ومولوا إنقلاب عسكر #مصر يحاولون الآن خنق #السيسي بعد تطاول بلاطجته إلى حد وصف ملك السعودية بالخائن وأثيوبيا تضحك”.