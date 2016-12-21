علق الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، على الهجوم الشديد الذي شنته وما زالت ضد العربية ، زاعما بأن ستغزو في نهاية المطاف.

 

وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كان على الذين مولوا انقلاب ان يفهمواان من انقلب على من جعله وزير يمكن ان ينقلب على من صنعه رئيسا سينتهي الامر بغزو للسعودية”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” حكام #السعودية الذين حرضوا ومولوا إنقلاب عسكر #مصر يحاولون الآن خنق #السيسي بعد تطاول بلاطجته إلى حد وصف ملك السعودية بالخائن وأثيوبيا تضحك”.

 