سخر الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس من التصريح الذي أدلى به طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي للحديث عن أثار قراره بتحرير سعر صرف الجينه، وفاجأ خلاله الصحفيين بالكشف عن أن زوجته تمتلك وديعة بنكية، وأنها “مبسوطة” وربحت من وراء قرار تعويم الجنيه، قائلا: “الشعب غرق عشان واحده تفرح”.

وقال “النحاس” في حواره مع برنامج أموال مصرية، المذاع على فضائية “ltc”، إن “قرار التعويم اللي حصل ده، مش غرق الجنيه بس، لا ده غرق الشعب كله ، علشان واحدة تفرح ب 3% زيادة الشعب كله بيدفع”، مضيفا “التصريح دا استفزني بصراحة”.

وندد الخبير الاقتصادي بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، أو ما يطلق عليه بـ”تعويم الجنيه”، لافتا إلى أنه كان يمكن اجتنابه وانقاذ الاقتصاد المصري بالاتفاق مع المستثمرين على توحيد قيمة الجنيه كما حدث في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، صرح في معرض تعليقه على قرار تعويم الجنيه، بأن الشعب المصري كله فرح بهذا القرار، وأن زوجته سعيدة للغاية بالقرارا قائلا:” “حتى مراتي مبسوطة الوديعة بتاعتها بتعمل فلوس”