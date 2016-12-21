على الرغم من ان عدسات المصورين وثّقت العملية كاملةً، وعلى الرّغم ايضاً من نقله جثمانه من تركيا إلى روسيا، لدفنه، ومراسم استقباله التي تمت في موسكو، إلا أنّ الإعلامية المصرية والممثلة السابقة ميار الببلاوي، اعتبرت أن عملية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف “مسلسل تركي محبوك أو غير محبوك”!.

وأضافت في برنامجها الذي تقدمه على شاشة “LTC”: “شفنا لحظة قتل السفير الروسي بس السؤال اللي بيطرح نفسه .. هو فيه حد بيتضرب بالنار من غير ما ينزل دم؟ .. وبعدين الراجل اتضرب بالرصاصة من ورا فليه مال لقدام؟ هي الرصاصة جت في بطنه؟ “.

وأضافت: “دة تحليلي المتواضع .. وأنا معنديش خبرات أمنية”.

واغتيل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف مساء الإثنين، خلال تواجده في معرضٍ فني بالعاصمة أنقرة، برصاص الشرطي التركي مولود ميرت ألطينطاش (22 عاما)، والذي قُتل برصاص الواحدات التركية الخاصة بعد اغتياله للسفير.