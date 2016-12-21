دعا رئيس اتحاد العلماء ، الدكتور ، القادة والمسلمين إلى الالتحام مع شعوبهم والإخلاص لدينهم، مؤكدا على ان لا تستقيم إلا بالمخلصين.

 

وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الحياة لا تستقيم ولا ترتقي إلا بالمخلصين، وأكثر ما يصيب الأمم والجماعات من النكبات والكوارث إنما يجره عليها أناس لا يرجون والدار الآخرة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” في هذه المرحلة التي تواجه فيها أمة هجمة شرسة تعوق مسيرتها؛ ينبغي لقادة الالتحام مع شعوبهم، والتجرد لأمتهم، والإخلاص لدينهم”.

 

من جانبهم، أكد متابعو “القرضاوي” عبر “تويتر” أن مناداته ومطالباته للحكام العرب والمسلمين لا فائدة منها، باعتبار أنهم ينفذون سياسات مرسومة لهم لا طائل لهم فيها.