دعا رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، القادة العرب والمسلمين إلى الالتحام مع شعوبهم والإخلاص لدينهم، مؤكدا على ان الحياة لا تستقيم إلا بالمخلصين.

وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الحياة لا تستقيم ولا ترتقي إلا بالمخلصين، وأكثر ما يصيب الأمم والجماعات من النكبات والكوارث إنما يجره عليها أناس لا يرجون الله والدار الآخرة”.

الحياة لا تستقيم ولا ترتقي إلا بالمخلصين، وأكثر ما يصيب الأمم والجماعات من النكبات والكوارث إنما يجره عليها أناس لا يرجون الله والدار الآخرة — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) December 21, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” في هذه المرحلة التي تواجه فيها أمة القرآن هجمة شرسة تعوق مسيرتها؛ ينبغي لقادة الأمة الالتحام مع شعوبهم، والتجرد لأمتهم، والإخلاص لدينهم”.

في هذه المرحلة التي تواجه فيها أمة القرآن هجمة شرسة تعوق مسيرتها؛ ينبغي لقادة الأمة الالتحام مع شعوبهم، والتجرد لأمتهم، والإخلاص لدينهم. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) December 21, 2016

من جانبهم، أكد متابعو “القرضاوي” عبر “تويتر” أن مناداته ومطالباته للحكام العرب والمسلمين لا فائدة منها، باعتبار أنهم ينفذون سياسات مرسومة لهم لا طائل لهم فيها.

@alqaradawy

لاحياة لمن تنادي.. أعمتهم الدنيا.. أسرفوا فيها.. أمتهم هي حدودهم المرسومة.. من قبل الاستحمار.. اقصد الاستعمار — تبيان (@kjhsssdd) December 21, 2016

@alqaradawy أين هم قادة الأمة يا شيخ لا يوجد فيهم من يصلح إلا واحد أو إثنان أما البقية فكلهم في الزبالة. — nabil toufik (@tounab2000) December 21, 2016

@alqaradawy " تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا " — وليد الحداد (@waleedalhadd99) December 21, 2016