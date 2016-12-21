دعا رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، القادة العرب والمسلمين إلى الالتحام مع شعوبهم والإخلاص لدينهم، مؤكدا على ان الحياة لا تستقيم إلا بالمخلصين.
وقال “القرضاوي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الحياة لا تستقيم ولا ترتقي إلا بالمخلصين، وأكثر ما يصيب الأمم والجماعات من النكبات والكوارث إنما يجره عليها أناس لا يرجون الله والدار الآخرة”.
الحياة لا تستقيم ولا ترتقي إلا بالمخلصين، وأكثر ما يصيب الأمم والجماعات من النكبات والكوارث إنما يجره عليها أناس لا يرجون الله والدار الآخرة
— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) December 21, 2016
وأضاف في تغريدة أخرى: ” في هذه المرحلة التي تواجه فيها أمة القرآن هجمة شرسة تعوق مسيرتها؛ ينبغي لقادة الأمة الالتحام مع شعوبهم، والتجرد لأمتهم، والإخلاص لدينهم”.
في هذه المرحلة التي تواجه فيها أمة القرآن هجمة شرسة تعوق مسيرتها؛ ينبغي لقادة الأمة الالتحام مع شعوبهم، والتجرد لأمتهم، والإخلاص لدينهم.
— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) December 21, 2016
من جانبهم، أكد متابعو “القرضاوي” عبر “تويتر” أن مناداته ومطالباته للحكام العرب والمسلمين لا فائدة منها، باعتبار أنهم ينفذون سياسات مرسومة لهم لا طائل لهم فيها.
@alqaradawy
لاحياة لمن تنادي.. أعمتهم الدنيا.. أسرفوا فيها.. أمتهم هي حدودهم المرسومة.. من قبل الاستحمار.. اقصد الاستعمار
— تبيان (@kjhsssdd) December 21, 2016
@alqaradawy أين هم قادة الأمة يا شيخ لا يوجد فيهم من يصلح إلا واحد أو إثنان أما البقية فكلهم في الزبالة.
— nabil toufik (@tounab2000) December 21, 2016
@alqaradawy " تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا "
— وليد الحداد (@waleedalhadd99) December 21, 2016
@alqaradawy انت بتحلم يا فضيلة الإمام الجليل
— احمد عيد (@Rt0EIQgaxnviPIL) December 21, 2016
2 تعليقات علي “القرضاوي لـ”قادة الأمة”: “اخلصوا لدينكم والتحموا مع شعوبكم”.. ومغردون: “لا حياة لمن تنادي””
اي قادة
كلهم وبلاا ستثناء ماهم الا قوادون على الامه.
امة في الحضيض غارقة في الجهل والتخلف والانحطاط
بسبب هؤلاء الطواغيت اللصوص عبدة الفروج والقصور.
هؤلاء رعاع الأمة..زناديق الأمة..خنازير الأمة…شياطين الأمة..ارهابيوا الأمة….القادة ماتوا وشبعوا موت يا شيخ…هؤلاء عملاء وخونة وهمج الألفية الثالثة..لعنهم الله أبد الدهر..لقد أضاعوا الأمة وهلكوا الحرث والنسل وكل شيئ جميل في الوطن العربي الهالك بسبب هؤلاء الطغاة البغاة البهائم الضالة