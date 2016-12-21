هاجم الاعلامي المصري محمد الغيطي السعودية مهددا إياها بان مصيرها سيكون “التقسيم”, داعيا لحكامها بأن ينير الله بصيرتهم.

أقسم الإعلامي المصري محمد الغيطي، بالله، إزاء مصير السعودية، فقال: “والله العظيم.. لو تم تقسم سوريا فلن تجدوا دولة عربية متماسكة، وأول دولة هتتقسم، إذا اتقسمت سوريا، هي السعودية”.

وقال الغيطي خلال برنامجه “صح النوم”، عبر فضائية “ltc”، “ده بالوثائق، وحمد بن جاسم قالها، والفيديوهات موجودة، والأصوات موجودة، والتقارير موجودة، وتقارير المخابرات، وويكيليكس موجودة”.. وأردف: “إذا سقطت سوريا، لا قدَّر الله، وتمزقت.. أول بلد سيتمزق هو السعودية”.

واستدرك: “بس عايزين ربنا ينير بصيرتكم”، في إيماء إلى المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم الملك سلمان.