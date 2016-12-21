هاجم الاعلامي المصري مهددا إياها بان مصيرها سيكون “التقسيم”, داعيا لحكامها بأن ينير الله بصيرتهم.

 

أقسم الإعلامي المصري محمد الغيطي، بالله، إزاء مصير السعودية، فقال: “والله العظيم.. لو تم تقسم فلن تجدوا دولة عربية متماسكة، وأول دولة هتتقسم، إذا اتقسمت ، هي السعودية”.

 

وقال الغيطي خلال برنامجه “صح النوم”، عبر فضائية “ltc”، “ده بالوثائق، وحمد بن جاسم قالها، والفيديوهات موجودة، والأصوات موجودة، والتقارير موجودة، وتقارير المخابرات، وويكيليكس موجودة”.. وأردف: “إذا سقطت سوريا، لا قدَّر الله، وتمزقت.. أول بلد سيتمزق هو السعودية”.

 

واستدرك: “بس عايزين ربنا ينير بصيرتكم”، في إيماء إلى المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم .