أثارت عدة مغنيّات عربيات خلال العام 2016، الجدل، بعد أدائهنّ “الفاضح” وعُريّهن “الفاحش”، في كليباتٍ غنائية مثيرة، كان الهدفُ منها كسب مزيدٍ من المشاهدة، والظهور ولو كان ذلك على حساب أجسادهنّ، وفيما يلي أبرز تلك الكليبات:

1.”أنا رولا”: للنجمة اللبنانية “رولا يموت” واحتوى الكليب على إطلالات جريئة، وهو الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات من الجمهور والنقاد.

2.”بدي أولع قلبك نار”: لعارضة الأزياء ميريام كلينك، حيثُ ظهرت بمايوه وهي جالسة على أحد شواطيء البحر، وعلى حمام السباحة.

3.”نزوة”: للمطربة راندا حافظ حيث ظهرت بشكل جرئ للغاية مما عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات.

4.”دلوعة”:للراقصة المصرية “مي”، واعتمدت فيه على الإثارة لتحقيق نسبة مشاهدة عالية، فارتدت ملابس فاضحة كشفت عن جسدها مما عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات.

5.”أنت المعلم”: للراقصة “برديس” حيثُ ظهرت في الكليب بإطلالات جريئة، كما قدمت في الكليب وصلة رقص مبتذلة.