نشر الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، صورة تجمعه بولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال “العريفي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “كانت جلسة خاصة، وحوار عميق، مليء بالتفاؤل لمستقبل المملكة والعالم الإسلامي، والدعوة، والتحديات والخطط، مع الأمير محمد بن سلمان، شكر الله له”.

كانت جلسة خاصة، وحوار عميق، مليئ بالتفاؤل لمستقبل المملكة والعالم الإسلامي، والدعوة، والتحديات والخطط، مع الأمير محمد بن سلمان، شكر الله له pic.twitter.com/owEoeEHOTl — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) December 21, 2016

يشار إلى أن الداعية السعودي، قد توجه بالشكر، في وقت سابق، إلى ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تعليق على صورة جمعته بوزير الدفاع بالمملكة عقب مؤتمر إعلان رؤية المملكة 2030.

وقال العريفي في تغريدة نشرها : “التقيت قبل قليل سموّ ولي ولي العهد في اجتماع مفيد أشكره لحفاوة استقباله وحسن حواره وصراحته اللهم وفقه واجعله مباركاً”.