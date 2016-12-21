تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية ببنوك القطاع العام «الأهلي المصرى، مصر، القاهرة» وخسرت الورقة الخضراء نحو 20 قرشًا.

وبلغ سعر الدولار بالبنوك الثلاثة نحو 18.8 جنيهًا للشراء و19 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي شهدت فية الورقة الخضراء تراجعًا طفيفًا ببنوك القطاع الخاص.

وقال البنك المركزي المصري، إن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها منذ إعلان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي حتى 14 ديسمبر، بلغت نحو 7.9 مليارات دولار.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن 4.6 مليارات دولار من العمليات الخارجية تم استخدامها في سداد اعتمادات مستدانة ومستندات تحصيل، وتم فتح اعتمادات مستدانة بـ 3.3 مليارات دولار.

ويرصد “وطن” أهم البنوك التي تشتري الدولار بأعلى سعر وهي كالتالي:

المصري الخليجي شراء 19.40 بيع 19.75

الأهلي الكويتي شراء 19.40 بيع 19.85

بنك البركة شراء 19.39 بيع 19.69

أبو ظبي الإسلامي شراء 19.35 بيع 19.85

البنك المصري لتنمية الصادرات شراء 19.30 بيع 19.70

بنك HSBC شراء 19.25 بيع 19.90