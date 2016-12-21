في حالة ثانية خلال اقل من اسبوعين، تمكن أعوان الحماية المدنية، الثلاثاء، في منطقة مكثر من ولاية سليانة شمال غرب تونس، من مساعدة سيدة على وضع جنينها في المنزل بعدما داهمتها آلام المخاض وتعذر عليها الوصول للمستشفى.

ووفقاً لوسائل اعلام تونسية، فقد قام أعوان الأمن بنقل المرأة للمستشفى بعد الولادة، مشيرةً الى إن الحالة الصحية للمرأة والرضيعة بخير.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، أنقذ عون حماية مدنية، سيدة تونسية ومولودها، بعدما داهمها مخاض الولادة وهي في سيارة أجرة، إذ تكفّل بتوليدها في عين المكان، رغم أنه كان في خارج أوقات عمله، وتصادف مروره في الشارع مع صراخ السيدة.