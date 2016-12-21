وجه الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، انتقادات لاذعة لمن أسماهم بـ” السيسية الليبروجامية” من السعوديين لسكوتهم على هجوم الإعلام المصري ضد المملكة ومليكها الذي تم نعته بـ”الخائن”.
وقال “الكثيري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “مازال إعلام #السيسي يتطاول على بلادنا وقادتنا بكل بجاحة وسفالة فيما لازال السيسية #الليبروجامية لدينا ينافحون عن سيسيهم!”.
#تكرم_يابوفهد
مازال إعلام #السيسي يتطاول على بلادنا وقادتنا بكل بجاحة وسفالة فيما لازال السيسية #الليبروجامية لدينا ينافحون عن سيسيهم! pic.twitter.com/acgNWjUM0j
— مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) December 21, 2016
وأضاف في تغريدة أخرى: ” آخر ماتفتقت عنه اذهان سيسية الخليج بشأن تطاول اعلام #السيسي المستمر علينا بأن ذلك الإعلام لايمثل السيسي وأنه اعلام حر ببلد حر”.
آخر ماتفتقت عنه اذهان سيسية الخليج بشأن تطاول اعلام #السيسي المستمر علينا بأن ذلك الإعلام لايمثل السيسي وأنه اعلام حر ببلد حر#تكرم_يابو_فهد pic.twitter.com/bh3Z50t9p2
— مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) December 21, 2016
وتابع مهاجما القيادي الفتحاوي الهارب والذي يسيطر على عدد من وسائل الإعلام المصرية، محمد دحلان قائلا: ” الدحلانليبروجمجمية من اعظم البلاوي التي ابتليت بها الأمة بهم من العمالة والحماقة مالو تم توزيعه على كل مجموعتنا الشمسية لكفته وفاض منها”.
الدحلانليبروجمجمية من اعظم البلاوي التي ابتليت بها الأمة بهم من العمالة والحماقة مالو تم توزيعه على كل مجموعتنا الشمسية لكفته وفاض منها
— مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) December 21, 2016
2 تعليقات علي “إعلامي سعودي مهاجما “دحلان” ومن على شاكلته: ” انتم من أعظم البلاوي التي ابتليت بها الأمة””
هههههههههههههه
خرجت الان الجرذان والفئران والقوارض والحشرات
المواليه لخميني جزيرة العرب خائن الامه وخادم البيت الابيض المقدس والكنيست الصهيوني
تولول وتنافح عن ربها ومعبودها وكيانه الخبيث اللعين.
والله كم اتمنى ان يتخندق المرتد السيسي واذنابه في خندق الحوثيين والعفاشيين
ويشارك في دككم.كما دك ودمر وسحق واباد ابراهيم باشا اسلافكم ياحثالة الامه وخونتها
وارهابييها ومجرميها.
الليبروجاميه ، الدحلانليبروجمجميه ، ماهذه السفسطة يارجل؟ تكلم لنا عن فوائد البعرور في التدفئه ونحن في فصل الشتاء ، وكلمنا عن فوائد شرب بول البعير ونحن نعاني شحة المياه ، لاتكلمنا بأكثر مما تستوعبه اذهاننا بارك الله فيك.