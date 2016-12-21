وجه الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، انتقادات لاذعة لمن أسماهم بـ” السيسية الليبروجامية” من لسكوتهم على هجوم ضد ومليكها الذي تم نعته بـ””.

 

وقال “الكثيري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “مازال إعلام # يتطاول على بلادنا وقادتنا بكل بجاحة وسفالة فيما لازال السيسية #الليبروجامية لدينا ينافحون عن سيسيهم!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” آخر ماتفتقت عنه اذهان سيسية بشأن تطاول اعلام #السيسي المستمر علينا بأن ذلك لايمثل السيسي وأنه اعلام حر ببلد حر”.

وتابع مهاجما القيادي الفتحاوي الهارب والذي يسيطر على عدد من ، محمد دحلان قائلا: ” الدحلانليبروجمجمية من اعظم البلاوي التي ابتليت بها بهم من والحماقة مالو تم توزيعه على كل مجموعتنا الشمسية لكفته وفاض منها”.