وجه الإعلامي السعودي، مساعد بن حمد الكثيري، انتقادات لاذعة لمن أسماهم بـ” السيسية الليبروجامية” من السعوديين لسكوتهم على هجوم الإعلام المصري ضد المملكة ومليكها الذي تم نعته بـ”الخائن”.

وقال “الكثيري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “مازال إعلام #السيسي يتطاول على بلادنا وقادتنا بكل بجاحة وسفالة فيما لازال السيسية #الليبروجامية لدينا ينافحون عن سيسيهم!”.

#تكرم_يابوفهد

مازال إعلام #السيسي يتطاول على بلادنا وقادتنا بكل بجاحة وسفالة فيما لازال السيسية #الليبروجامية لدينا ينافحون عن سيسيهم! pic.twitter.com/acgNWjUM0j — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) December 21, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” آخر ماتفتقت عنه اذهان سيسية الخليج بشأن تطاول اعلام #السيسي المستمر علينا بأن ذلك الإعلام لايمثل السيسي وأنه اعلام حر ببلد حر”.

آخر ماتفتقت عنه اذهان سيسية الخليج بشأن تطاول اعلام #السيسي المستمر علينا بأن ذلك الإعلام لايمثل السيسي وأنه اعلام حر ببلد حر#تكرم_يابو_فهد pic.twitter.com/bh3Z50t9p2 — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) December 21, 2016

وتابع مهاجما القيادي الفتحاوي الهارب والذي يسيطر على عدد من وسائل الإعلام المصرية، محمد دحلان قائلا: ” الدحلانليبروجمجمية من اعظم البلاوي التي ابتليت بها الأمة بهم من العمالة والحماقة مالو تم توزيعه على كل مجموعتنا الشمسية لكفته وفاض منها”.