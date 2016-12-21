شنَّ الأكاديمي والعميد السابق بجامعة ، حيدر اللواتي، هجوما شديدا على العربية ، متهما إياها بانتهاج أسلوب والابتزاز في تعاملها مع .

 

وقال “اللواتي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الهجوم الإعلامي المصري ضد السعودية: ” تصعيد غير مسبوق بين مصر والسعودية والاعلام يتدخل ويقود الحملات المتبادلة، بوادر ازمة كبيرة بين البلدين!!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى منتقدا السعودية في تعاملها مع مصر: ” اما والعسكرية الكاملة او الابتزاز والتهديد بازمات الاقتصادية هذا هو النهج الذي تتبعه بعض دول في تعاملها مع مصر!!!”.

 

وتابع قائلا: ” سياسة الابتزاز والتهديد مع مصر حتما ستدفعها الى تغيير تحالفاتها الاستراتيجية، دعوات داخلية بدأت تطالب بالتوجه نحو وايران، حذرناكم!”.