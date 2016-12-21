شنَّ الأكاديمي والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، حيدر اللواتي، هجوما شديدا على المملكة العربية السعودية، متهما إياها بانتهاج أسلوب التهديد والابتزاز في تعاملها مع مصر.

وقال “اللواتي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الهجوم الإعلامي المصري ضد السعودية: ” تصعيد غير مسبوق بين مصر والسعودية والاعلام يتدخل ويقود الحملات المتبادلة، بوادر ازمة كبيرة بين البلدين!!”.

تصعيد غير مسبوق بين مصر والسعودية والاعلام يتدخل ويقود الحملات المتبادلة، بوادر ازمة كبيرة بين البلدين!!

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https://t.co/ffHUzoFRlM — د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) December 20, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى منتقدا السعودية في تعاملها مع مصر: ” اما التبعية السياسية والعسكرية الكاملة او الابتزاز والتهديد بازمات الاقتصادية هذا هو النهج الذي تتبعه بعض دول الخليج في تعاملها مع مصر!!!”.

اما التبعية السياسية والعسكرية الكاملة او الابتزاز والتهديد بازمات الاقتصادية

هذا هو النهج الذي تتبعه بعض دول الخليج في تعاملها مع مصر!!! — د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) December 20, 2016

وتابع قائلا: ” سياسة الابتزاز والتهديد مع مصر حتما ستدفعها الى تغيير تحالفاتها الاستراتيجية، دعوات داخلية بدأت تطالب بالتوجه نحو روسيا وايران، حذرناكم!”.