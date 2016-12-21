شنَّ الأكاديمي والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، حيدر اللواتي، هجوما شديدا على المملكة العربية السعودية، متهما إياها بانتهاج أسلوب التهديد والابتزاز في تعاملها مع مصر.
وقال “اللواتي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الهجوم الإعلامي المصري ضد السعودية: ” تصعيد غير مسبوق بين مصر والسعودية والاعلام يتدخل ويقود الحملات المتبادلة، بوادر ازمة كبيرة بين البلدين!!”.
تصعيد غير مسبوق بين مصر والسعودية والاعلام يتدخل ويقود الحملات المتبادلة، بوادر ازمة كبيرة بين البلدين!!
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https://t.co/ffHUzoFRlM
— د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) December 20, 2016
وأضاف في تغريدة أخرى منتقدا السعودية في تعاملها مع مصر: ” اما التبعية السياسية والعسكرية الكاملة او الابتزاز والتهديد بازمات الاقتصادية هذا هو النهج الذي تتبعه بعض دول الخليج في تعاملها مع مصر!!!”.
اما التبعية السياسية والعسكرية الكاملة او الابتزاز والتهديد بازمات الاقتصادية
هذا هو النهج الذي تتبعه بعض دول الخليج في تعاملها مع مصر!!!
— د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) December 20, 2016
وتابع قائلا: ” سياسة الابتزاز والتهديد مع مصر حتما ستدفعها الى تغيير تحالفاتها الاستراتيجية، دعوات داخلية بدأت تطالب بالتوجه نحو روسيا وايران، حذرناكم!”.
سياسة الابتزاز والتهديد مع مصر حتما ستدفعها الى تغيير تحالفاتها الاستراتيجية، دعوات داخلية بدأت تطالب بالتوجه نحو روسيا وايران، حذرناكم!
— د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) December 20, 2016
13 تعليقات علي “أكاديمي عماني مهاجما السعودية: “ابتزاز مصر وتهديدها لن يجدي نفعا””
مثل ما يقول عبدالباري عطوان (اذا اردت مناكفة السعوديه فعليك بزيارة ايران واذا اردت مناكفه مصر فعليك بزيارة سد النهضه في اثيوبيا )، شفتوا كيف شاطرين العرب على بعضهم ،عرب آخر زمن.
ياليته يسكت ولا يتدخل بشؤون الآخرين مقتديا بالسلطان، والسعودية دولة خليجية واستقرارها يلامس السلطنة مباشرة
كلامك صحيح ابن السلطنة احسن شئ يسكت
اتمنى هذا سكوت وعدم العبث ف ما لايخصة
كاتب عبيط واكاديمي اعبط نرجو عدم زج اسم السلطنة في مشاكلكم الاقليمية والدولية فحن امة لا نتدخل في امور الاخرين ولنا ما لنا وعليكم ما عليكم ونرجو من السلطات الامنية وقف مثل هذا الاكاديمي ان كان قد تحدث في شئ لا يعنية .
مع الآسف الشديد أن يحسب هذا المعتوه على الاكاديميين , فقد أساء كثيرا لتاج رأسه ورأس من على شاكلته ..
ولا يسعني إلا أن أقول “” القافلة تسير وال……تنبح “”
اقول احسن انطم وخليك مع عيالك ابرك لك
هكذا اذا اكرمة لواتي من الهند اصله صار له رائ في ارض جزيرة العرب اخي كل و اشرب و تملك عقارات فقط و نام وخل هم العرب على العرب
شاحت الوجوه
يا ريته ترك العالم في حالهم لانه السياسية ليست مستقره على نقطه السياسية تتحرك كرمال الصحراء وارجو ان ياتي بنقط اقتصاديه تنفع البلد
وانا متاكد ان هذا الكاتب كان يكره اسم مصر بس لانها متحالفه مع السعوديه ولان لان صار تماس اصبحة نصر ام الحنان وام الإنسانية
ارجو من الكاتب ان يهتم بشؤون بلده فاالعالم يحترق اقتصاديا وبتروليا
من تحدث في شيء لا يعنيه سيجد ما لا يرضيه.. قل خيرا أو أصمت. السعودية بلد خليجي ويربطنا معها دماء أخوية ومصر بلد عربي شقيق. مافيه داعي تتدخل في شؤون لاتخصك فهذا ليس من أخلاق العمانيين..
هذا الأهبل بدا يخرج عن النص
يعني أنت شو دخلك
مصر والسعودية أخوة وإن شاء الله راح تنحل كل المشكلات
هذا دائما يحاول يثير عداوة الشعب السعودي
وهو لا يمثلنا هو يمثل إيران وكل حرف ينطق به يتوافق مع سياسة إيران العدوانية
للاسف بعض هذه الاصوات النشار يجب ان تصمت فالحكمة العمانية المتمثلة بالباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح لا نريد ان نفتحه على مصراعيه والله يديم علينا نعمة الامن والامان لعمان قابوس السلام ربي يحفظه لنا مدى الازمان …
العمانيون كانوا ولا يزالوا ينأون بأنفسهم عن التدخل في شؤون الغير كما لا يرضون من الغير ان يتدخل في شؤونهم،اخي الكريم التزم بالنهج القويم لبلدك، مثل هذه المقالات لا طائل من ورائها سوى زرع بذور الفتن والشقاق والخلاف بين ابناء الشعبين الشقيقين.