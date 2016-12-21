قال القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي المعروف بـ”أبي سياف” الأربعاء إن الاعتداءات التي طالت محافظة الكرك مؤخرا لن تخدم مشروع اقامة “دولة إسلامية” ولن تقيمها مؤكدا ان هذه العمليات لن تغير شيء ولن تخدم الامة الاسلامية باي حال من الاحوال ولا يوجد لأي تيار اسلامي مصلحة في تنفيذها على الأراضي الاردنية .

وأضاف تعليقا على أحداث الكرك الأخيرة أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا والعراق لم يستطع أن يقيم الدولة الإسلامية رغم وجود العتاد والكوادر فكيف سيستطيع إقامتها في الأردن ؟

وحول تبني داعش لعملية قلعة الكرك اشار أبوسياف إلى أن تنظيم الدولة يسارع في تبني أي عملية دون حتى لو يكن هنالك تواصل بالمعنى التنظيمي مع منفذي العملية.

وتبنى تنظيم داعش الثلاثاء اعتداءات الكرك، بتنفيذ 4 أشخاص قال التنظيم إنها حققت أهدافها بقتل ما وصفهم بـ “المرتدين” من رجال الأمن والدرك والمدنيين، و”صليبية” من أعضاء دول التحالف التي تحارب التنظيم في سوريا بحسب موقع خبرني الالكتروني المحلي .

وختم أبو سياف قوله إن الأردن يعاني الكثير في هذه الأيام خاصة مع استقبال اللاجئين بأعداد كبيرة وعلى هذه التنظيمات أن تترك هذا البلد بحاله..

يذكر أنه استشهد منذ يوم الأحد في حادثة اعتداءات القلعة ومداهمة قريفلا 11 فردا من الأجهزة الأمنية ومدنيان وسائحة تحمل الجنسية الكندية وأصيب أكثر من 30 شخصا بين مدني وعسكري وأجنبي.