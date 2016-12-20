شن عدد من النواب خلال انعقاد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هجوما حادا على المملكة العربية السعودية، خاصة عقب زيارة مستشار العاهل السعودي مؤخرا لأثيوبية، وتفقد مشروع “سد النهضة” في ظل توتر العلاقات بين القاهرة والرياض.

ووجه النائب مجدى سيف، خلال اجتماع اللجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تساؤلات فى حضور السفير خالد يسرى، مساعد وزير الخارجية، عن حقيقة علاقة الزيارة بملف سد النهضة الإثيوبى، ورد يسرى بأن الخارجية تتابع جميع ما يدور خارج البلاد، وأنه ليس هناك معلومات عما إذا كانت هناك مشاريع مشتركة بين السعودية وإثيوبيا تم الاتفاق عليها غير التى تم الإعلان عنها خلال الزيارة التى قامت بها المملكة لإثيوبيا، وأضاف: «لابد أن يكون هناك ثقة فى القيادة السياسية».

ورد عليه النائب سعيد شبابيك، عضو اللجنة، قائلا: «عايزين نحط السعودية فى مكانتها اللى تستحقها، وتيران وصنافير مصرية بإذن الله».

من جهة أخرى، قررت السلطات السعودية، الثلاثاء، فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع ثمار الفلفل من مصر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القرار جاء «بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات فلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات».

وقالت الوزارة السعودية إنه «تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقى الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال الأمر»، وأكدت الوزارة حرصها «على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة، من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التى تشمل جميع مناطق المملكة».

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم إمبابى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن سلطات الحجر الزراعى المصرى لم تتلق أى إخطار رسمى حتى الآن من سلطات الحجر الزراعى السعودى بحظر الاستيراد مؤقتاً لثمار الفلفل من مصر بسبب متبقيات المبيدات. وأضاف أن جميع الكميات المصدرة من المنتجات الزراعية إلى السعودية تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية والعالمية.