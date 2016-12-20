شهدت منافسات بطولة الملاكمة للوزن الثقيل “desret force”، والمقامة في عاصمة الأردن، عمان، اشتباكا قويا بين المصارع المصري أسامة صعيدي، ومنافسه السعودي مصطفى راشد، قبل اللقاء بين الطرفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” للاشتباك القوي بين الطرفين قبل اللقاء، فخلال عملية الوزن والتقاط الصورة قبل اللقاء استفز أحدهما الآخر، قبل أن يدخلا في شجار عنيف، ولولا تدخل الحكام وزملاء الطرفين في القاعة لحدث ما لا يحمد عقباه.

يذكر أن الصعيدي توج بطلًا للبطولة، على حساب الملاكم السعودي.

يذكر أن Desert Force هي إحدى بطولات الفنون القتالية المختلطة، وتعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف المقاتلين العرب في الشرق الأوسط.