شهدت منافسات بطولة الملاكمة للوزن الثقيل “desret force”، والمقامة في عاصمة الأردن، عمان، اشتباكا قويا بين المصارع المصري أسامة صعيدي، ومنافسه السعودي مصطفى راشد، قبل اللقاء بين الطرفين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” للاشتباك القوي بين الطرفين قبل اللقاء، فخلال عملية الوزن والتقاط الصورة قبل اللقاء استفز أحدهما الآخر، قبل أن يدخلا في شجار عنيف، ولولا تدخل الحكام وزملاء الطرفين في القاعة لحدث ما لا يحمد عقباه.
يذكر أن الصعيدي توج بطلًا للبطولة، على حساب الملاكم السعودي.
يذكر أن Desert Force هي إحدى بطولات الفنون القتالية المختلطة، وتعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف المقاتلين العرب في الشرق الأوسط.
8 تعليقات علي “معركة شرسة بين ملاكمين مصري وسعودي في الأردن “فيديو””
مصري نذل خائن مثل السيسي كلهم شعب خائن بشوية فلوس “رز خليجي”يشترية
حقيقى .. جهول بن ابى جهل.
يا اخي بطلوا تخلف وغباء الراجل هزمه وحط عليه …مصر ام العرب
من الواضح إن الملاكم السعودى إستفز الملاكم المصرى وده واضح من نتيجة المباراة.. المصرى أكل السعودى.
إلى الأخت زاهية بلاش الغلط علشان الغلط هيجيب عليك الظلط.
الي الأخ زاهي طبعا قله ادب من المصري ان يبصق غلي اخيه المسلم
ولكن لاتحمل نفسك وزر ملايين المصريين لأن مافعله المصري لايقبل من كل المصريين
إلى جميع المعلقين على هذا الخبر هنا
أي خلاف حصل منذ البداية، ومهما كنت النتيجة في النهاية، فالمسألة رياضية أولاً ولا يجب أن يتم تحويل الموضوع إلى كلام بينكم في أمور السياسة وغيرها من المشاكل الأخرى.
نحن جميعاً أخوة.. سعوديون ومصريون وجميع العرب،.. رغم أنف من يحاول تفرقتنا..
أخوكم من العراق
Haأشكر العراقى.. الشعوب شىء وأى صراعات تانية شىء آخر.