أبدى ، مستشار ولي عهد أبو ظبي ، استياءه من عجز دول عن فعل أكثر لمساعدة والمقاومة السورية؛ وجاء ذلك في ضوء شلل القرار الدولي وتردد .

 

وقال عبد ، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “في ضوء شلل القرار الدولي وتردد أمريكا لم تكن دول الخليج قادرة على عمل أكثر مما عملته لمساعدة حلب والمقاومة السورية.. العين بصيرة واليد قصيرة”.

وفي تغريدة ثانية أطلع عليها “وطن”, بكى فيها عبد الخالق على مقتل في قال عبد الخالق ” قتل السفراء والمبعوثين ومن في حكمهم حرام لدى والمسيحين وبكل الشرائع ووفق المعاهدات الدولية. ومن يبرر اغتيال سفير جاهل ويجب تجريمه “.

 