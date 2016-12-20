أبدى عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، استياءه من عجز دول الخليج عن فعل أكثر لمساعدة حلب والمقاومة السورية؛ وجاء ذلك في ضوء شلل القرار الدولي وتردد أمريكا.

وقال عبد الله، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “في ضوء شلل القرار الدولي وتردد أمريكا لم تكن دول الخليج قادرة على عمل أكثر مما عملته لمساعدة حلب والمقاومة السورية.. العين بصيرة واليد قصيرة”.

في ضوء شلل القرار الدولي وتردد امريكا لم تكن دول الخليج قادرة على عمل اكثر مما عملته لمساعدة حلب والمقاومة السورية. العين بصيرة واليد قصيرة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 20, 2016

وفي تغريدة ثانية أطلع عليها “وطن”, بكى فيها عبد الخالق على مقتل السفير الروسي في تركيا قال عبد الخالق ” قتل السفراء والمبعوثين ومن في حكمهم حرام لدى المسلمين والمسيحين وبكل الشرائع ووفق المعاهدات الدولية. ومن يبرر اغتيال سفير جاهل ويجب تجريمه “.