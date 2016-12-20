قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على أن الأولوية في سورية هي محاربة الإرهاب وليست إطاحة حكم بشار الأسد.

وأضاف لافروف أن الصيغة التي توصلت إليها موسكو وأنقرة وطهران هي “الأكثر فاعلية” حتى الآن للتعامل مع الأزمة السورية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده المنتشرة في سورية ستنسحب بعد تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم داعش.

وجاءت تصريحات أوغلو على هامش اجتماعات تركية-روسية-إيرانية تستضيفها موسكو بشأن الوضع في سورية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن خبراء روس وضعوا خريطة طريق لإنهاء الأزمة السورية تهدف تحديدا إلى وقف إطلاق النار هناك، وإنه يأمل أن تدعم تركيا وإيران الوثيقة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جانبه إن الدول المجتمعة مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة.

يذكر أن الرئيس التركي أردوجان ظل على الدوام يطلق تصريحات تطالب باسقاط النظام السوري باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية. كما ان السعودية تراجعت عن سياستها الداعية لاسقاط الأسد وصارت تطالب بتطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولبة.