أفادت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية بأن المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تجاوزت منافسها الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 3 ملايين من أصوات الناخبين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء ، أنه على الرغم من هذا التقدم من حيث عدد الأصوات في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن ذلك لم يساعد كلينتون في التغلب على منافسها ترامب، إذ أن النموذج الانتخابي القائم في الولايات المتحدة يقضي بأن يتم اختيار رئيس البلاد من قبل المجمع الانتخابي الذي يضم ممثلين عن كل ولاية، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وذكرت الصحيفة أن ترامب، الذي صوت له أقل من 63 مليون ناخب في شتى أراضي البلاد (مقابل 65.8 مليون لهيلاري كلينتون)، استطاع بالرغم من ذلك التغلب على منافسته من حيث عدد الولايات التي حقق الفوز