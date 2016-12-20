شهدت المباراة التي جمعت بين فريق الشحانية وضيفه الخور، في إطار الجولة الـ12 من دوري نجوم قطر لكرة القدم، لقطة إنسانية مؤثرة.

وتمثلت تلك اللقطة، في تقديم خليفة الدوسري، حارس مرمى فريق الشحانية، الاعتذار لوالده، على أرضية الملعب بطريقة مؤثرة.

وتدخل الوالد لفض الاشتباك، الذى نشب بين نجله ومدافع الخور، البرازيلي والتون سوزا، بعد نهاية مباراة فريقهما، معاتبا ابنه على سلوكه، لينحني الأبن حارس مرمى فريق الشحانية، ويقبل قدم والده، اعتذارا منه على سلوكه.

وكشف والد خليفة أن المدافع البرازيلي قام بـ”سب” والدة نجله، الأمر الذى أثار غضب الحارس.