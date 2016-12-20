تهجم شاب أمريكي على فتاة مسلمة في مدينة نيويورك، وألقى القهوة الساخنة على وجهها، واعتقلته الشرطة الامريكية.

وبحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية، أن المعتدي -34 عامًا-، واسمه “ناثان غراي”، قام برش كوب قهوة ساخن على وجه الفتاة، وضربها بحقيبته على وجهها، ووصفها بأنها “إرهابية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة، وقعت الأحد الماضي، في أحد أفرع مطعم دانكن دونتس بحي مانهاتن، عندما طلب المعتدي كوبًا من القهوة، ثم اقترب من مجموعة من النساء المسلمات كنّ جالسات على إحدى الطاولات، وبدأ يصفهنّ بأنهنّ “إرهابيات”.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن نادلة في المطعم “أعطيته كوب القهوة، ثم بدأ يتمتم شيئًا عن الإرهاب، إلا أنني لم استطع سماع ما يقوله”.

وتابعت: “ابتعد عني، وجلس بجانب النساء المسلمات، وفجأة صرخ قائلًا، أكره المسلمين، أنا شرطي، وسوف أقتلكم”.

واستطردت: “حاولت النساء تجاهل المهاجم، لكنه استمر بالصراخ، وبعد ذلك رش المهاجم كوبًا من القهوة الساخنة على وجه إحدى الفتيات، وضربها على وجهها بحقيبته”، حسب موظفة المطعم.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن الشرطة، إلى أنه أثناء هروب الفتاة تبعها “غراي”، وأمسك بها وطوقها من رقبتها، قبل أن تحضر الشرطة وتعتقله؛ حيث وجهت له تهمًا متعلقة بجرائم الكراهية.