تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس الشخصي لملك سلمان بن عبد العزيز خلال مرافقته له في عدة مناسبات.

 

وفي إحدى لقطات الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب يتحرك العميد بسرعة نحو مرافق للرئيس المصري عبد الفتاح عندما اقترب من الملك واضعا يده في جيبه.

 

وكان العميد عبدالعزيز الفغم قد لفت الانتباه في الفترة الأخيرة بمقطع ظهر فيه خلال إبعاده أحد الأشخاص حاول وضع يده على كتف الملك لالتقاط صورة شخصية معه.