قالت مصادر إعلامية إنّ أعلام النظام وصور بشار الأسد غابت عن الأحياء التي سيطرت عليها مؤخراً الميلشيات الشيعية في أحياء حلب الشرقية وحضرت أعلام الميلشيات الطائفية من عراقية ولبنانية أبرزها: “حزب الله، النجباء، أبي الفضل العباس، وغيرها”، إضافة إلى حضور لافت لصور قائد فيلق القدس “قاسم سليماني”.

واشارت المصادر وفق موقع “زمان الوصل” إلى أنّ الاختفاء لم يقتصر على قطع القماش والصور، وإنما تعدى ذلك إلى القوات على الأرض والتي غلّب عليها عناصر الميلشيات الطائفية، من “عراقيين” و”لبنانيين” و”أفغان”، في ظل غياب واضح لأي تواجد لعناصر جيش النظام.

وبحسب مصادر الموقع فإنّ عناصر من الميلشيات الشيعية، أحاطت بالمسجد الأموي في المدينة القديمة من المدينة، وكذلك بسور قلعة حلب، وباب انطاكية، وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً.

ووفق المصادر فإنّ اتفاق “حلب” الأخير، لم يكن للنظام فيه أي دور فيه، سوى الصفة الاعتبارية، من خلال تدوين توقيع رئيس اللجنة الأمنية للنظام في المدينة عليه.

ولفت الموقع إلى وجود مخاوف حقيقية على مستقبل المدينة، من عبث الميلشيات الطائفية، التي تتبع للمرجعيات الشيعية في إيران، في ظل الحديث عن تحويل مساجد إلى حسينيات في عدد من الأحياء التي سيطرت عليها الميلشيات الطائفية مؤخراً، والتي من بينها: “مساكن هنانو، الفردوس، وغيرها”، بالتزامن مع تسيير مواكب اللطميات في شوارع المدينة للتعبير عن الفرح بالانتصار في حلب.