مع نهاية العام، لا زالت شاشات التلفزة، ومواقع الأبراج، تزدحم بتوقعات المنجمين، وعلماء الفلك، الذين يُطلقون توقعاتهم للعام المقبل.

من آخر هذه التوقعات، ما أوردته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد أنّ عام 2017 سيشهد تحالفاً بين قطر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن المنطقة العربية ستكون “مشتعلة”، بحيث ستشهد حروبًا في المنطقة، أهمها بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى الدول التي ستتحالف مع إيران والتي ستساند السعودية.

وأكدت أن سوريا وروسيا ستكونا في طرف إيران وقد تنضم إليهما العراق ومصر، مشددة على أن قطر ستكون في طرف التحالف السعودي.