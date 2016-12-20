مع نهاية العام، لا زالت شاشات التلفزة، ومواقع الأبراج، تزدحم بتوقعات المنجمين، وعلماء الفلك، الذين يُطلقون توقعاتهم للعام المقبل.

 

من آخر هذه التوقعات، ما أوردته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد أنّ عام 2017 سيشهد تحالفاً بين والمملكة العربية .

 

وأضافت أن العربية ستكون “مشتعلة”، بحيث ستشهد حروبًا في ، أهمها بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى الدول التي ستتحالف مع والتي ستساند السعودية.

 

وأكدت أن وروسيا ستكونا في طرف إيران وقد تنضم إليهما ومصر، مشددة على أن قطر ستكون في طرف التحالف السعودي.