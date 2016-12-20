مع نهاية العام، لا زالت شاشات التلفزة، ومواقع الأبراج، تزدحم بتوقعات المنجمين، وعلماء الفلك، الذين يُطلقون توقعاتهم للعام المقبل.
من آخر هذه التوقعات، ما أوردته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد أنّ عام 2017 سيشهد تحالفاً بين قطر والمملكة العربية السعودية.
وأضافت أن المنطقة العربية ستكون “مشتعلة”، بحيث ستشهد حروبًا في المنطقة، أهمها بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى الدول التي ستتحالف مع إيران والتي ستساند السعودية.
وأكدت أن سوريا وروسيا ستكونا في طرف إيران وقد تنضم إليهما العراق ومصر، مشددة على أن قطر ستكون في طرف التحالف السعودي.
7 تعليقات علي “حرب بين إيران والسعودية هذا موقف قطر منها .. توقعات صادمة ومُفاجئة لعام 2017«شاهد»”
ونحن شباب الامة العربية السنية جاهزون للدفاع عن السعودية و قطر و تركيا ضد الكفرة الشيعة الايرانين و الكفر الروس و الكفرة حزب الله و الكافر الفاجر بشار النعجة. لعنكم الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نشكو إليك اليهود الكفرة و الشيعة الفجرة و الخائن السيسي و الروس الفسقة وابن زايد الفاجر و دحلان الخائن و حفتر اللعين وكل من ساندهم
اللهم إنا نشكو إليك اليهود الكفرة الكفرة و الشيعة الفجرة و الخائن السيسي و الروس الفسقة وابن زايد الفاجر و دحلان الخائن و حفتر اللعين وكل من ساندهم فإنهم لا يعجزونك يا جبار السموات والأرض
اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا . وأنزل عليهم عاجل نقمتك اليوم أوغدااللهم أحزنهم كما أحزنونا وآسفهم كما آسفونا
اللهم يتّـم أطفالهم ورمّـل نساءهم وعقّـم أرحامهم وأرّق نومهم
يامن قلت في كتابك ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) اللهم آتي اليهود وكل من والاهم من العرب امثال بن زايد و عباس و دحلان و السيسي ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جباراللهم اجعل بيوتهم عليهم ردما
اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه
لكل خير ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه
اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين . اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه.. اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه ..
اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه…
آمين آمين آمين
ومع دعوتنا لإخواننا في كل الفصائل أن يستعدوا للمواجهة، وأن يعدوا العدة للقاء عدو الله وعدوهم، إلا أننا نناشد كل مسلم على وجه الأرض أن يخصص وقتاً خاصاً في سجوده في قيامه، في صلاته، بعد إفطار صيامه، عند هطول المطر، في كل وقت وحين، من الرجال والنساء والأطفال ….
أن ندعو جميعاً …. اللهم عليك باليهود الكفرة و الشيعة الفجرة و الخائن السيسي و الروس الفسقة وابن زايد الفاجر و دحلان الخائن و حفتر اللعين وكل من ساندهم .. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم .. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم … اللهم اصرفهم عن أهلنا في غزة وعن الثوار في الضفة…. وفي كل مكان، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم .. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد … اللهم جمد الدماء في عروقهم …. اللهم أنزل عليهم جنداً من جندك يقاتلونهم، اللهم ابعث عليهم ريحاً صرصراً تقتلعهم، وتقتلع عتادهم …
اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت العزيز ونحن الأذلاء … ندعوك دعاء المسكين .. دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه …. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي… ولكن رحمتك أوسع وأرجى لنا ….
نشكو إليك ضعف قوتنا وقوة إخواننا وهواننا على الناس، نسألك أن تعزنا وتعز إخواننا وأن تفتح لنا منك فتحاً مبيناً ..
اللهم اقتل اليهود … اللهم اقتل اليهود … اللهم اقتل اليهود الكفرة و الشيعة الفجرة و الخائن السيسي و الروس الفسقة وابن زايد الفاجر و دحلان الخائن و حفتر اللعين وكل من ساندهم… واقتل أعوانهم الخونة، وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم حصهم عددا واقتلهم بددا ،،،
اللهم زد في خوف اليهود الكفرة و الشيعة الفجرة و الخائن السيسي و الروس الفسقة وابن زايد الفاجر و دحلان الخائن و حفتر اللعين وكل من ساندهم ، اللهم زد في حسراتهم، اللهم مكن إخواننا الفلسطينين من تخطفهم وتقتيلهم …
اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا في سجون اليهود، وفك أسرى المسلمين في كل مكان . اللهم آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــين
و الخائن السيسي !!!!
تعترف بان السيسي خائن؟ صح النوم.
ومن دعم هذا الخائن ماليا وسياسيا واعلاميا واحضره وحماه بكلابه البوليسيه وادخله الكعبه لينجسوهها جميعا
ماذا هم نظرك؟ هل هم خونة ايضا؟
ام انهم ارباب مقدسون ؟؟؟
من يحاصر غزة منذ سنين طويله؟ اليس الكيان المصرائيلي؟ والذي بعد الانقلاب كب طواغيت وخونة ال سلول
عليه عشرات المليارات من الدولارات !!!.
( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ( 36 ) ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ( 37 ) )
هل هذه الايه تنطبق على اربابك ال سلول؟ ام انك وغيرك تراهم كالالهة المعبوده؟
لعنة الله على ال سلول ومن يواليهم.
اصحاب العمائم لن ولم ينسوا حربهم مع المقبور صدام
ودعم طواغيت الخليج له سلاحا ومالا.
حرب ايران الصفويه الباطنيه وحلفائها وومرتزقتها ستشتغل ضد المهلكه السلوليه
اذا تلقت الضوء الاخضر من سيد البيت الابيض.
عندها ستصحوالخلايا النائمه وتزيد نشاطا النشطه
في الخليج عند اول طلقه صفويه على المهلكه.
وفي تلك اللحظه دعوا قرينكم المتصهين المافق السيسي واذنابه ان يقف معكم؟؟؟
لا عليك جند الله من الصين الى الاسكا لا ترى المجوس الا صيد هزيل
هس هس هسسسسسسسسس بليز!!!!
يا إبني كل هذا توقعات!
ألم تسمع أن :” الكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار”، عن قبيصة بن المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” العيافة ، والطيرة ، والطرق من الجبت ”
إتقى الله في آخر السنة وأولها ولا تتابع برامج التنبوءات والتوقعات والنجوم.
وان كنت تريد غاية سياسية فذاك شأنك فقط.
جميع الدول الخليجيه والعربيه بها خلايا ناءمه من الشيعه فايران لن تدخل هذه الدول بالقوة والسلاح إنماسيتكفل الشيعه داخل هذه الدول بمساندة إيران، فكما هو معلوم ان الشيعه في كل مكان ولائهم لإيران الخميني وليس لاوطانهم ابدا، وايران عملت منذ ما يسمونه بالثورة الايرانيه في 79 لتصدير الثوره الشيعيه فوقف العراق العظيم لصدهم وبذلك تاخر اعلان الاحتلال الصفوي الشيعي في تلك الفتره واستمر العمل لإزاحة السد المنيع (( فخامة الرءيس صدام حسين ))ونجحوا بسبب عمالة و خيانة الحكام العرب سفراء الصهيونية لتحتل العراق من قبل أميركا وقدمت هديه لإيران الصفويه، و الخلايا الناءمه هم مواطني الدول وفي ساعة الصفر سيتحركون لقتال السنه والذين من المفترض أن يكونوا اخوتهم وأصحاب الفضل عليهم وستتم خيانة الأوطان ،
إلا لعنة الله على المجوس الفرس والخاءنين من أولاد زايد وآل سلول والذين وقفوا ضد الربيع العربي وغدر وا بأول رئيس منتخب في مصر ساند السعوديه والسنه ، وقضوا على الربيع العربي، فارتد كيدهم في نحرهم وأصبحوا يعلنون ضعفهم بلا حياء وخجل كاناءحات وانكشف المستور،
كذب المنجمون ولو صدقوا
الانحياز الطبيعي لمصر سيكون بجوار السعوديه وليس إيران
مهما كان هناك من خلافات سياسيه بين البلدين ساعة الجد والخطر لن يملك أحدهما سوى الوقوف في صف الآخر