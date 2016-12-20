اعتدى “بلطجية” على مراسل قناة الجزيرة في الأردن، تامر الصمادي، خلال تغطيته للأحداث الأمنية في منطقة قريفلا شمالي مدينة الكرك، مساء الثلاثاء.

و “الصمادي” هو المراسل الوحيد الذي تواجد بالكرك، بعد ان غاب الاعلام عن اشتباكات اليوم، حيث اعتدى عليه بلطجية بداية وصوله المكان، لكنه أصر على التغطية، وأثناء وجوده على الهواء يشرح ما يجري حضر البلطجية مرة اخرى ومنعوه من إكمال رسالة مباشرة.

وقال “الصمادي” في منشورٍ له على “فيسبوك: “منعنا من التغطية وسرقت كاميرا الجزيرة من قبل بلطجية امام اعين الامن العام والدرك !”.



ووُجهت انتقادات للتلفزيون الرسمي الأردني لضعف تغطيته لأحداث مدينة الكرك التي وقعت قبل يومين، وقتل فيها 7 من رجال الأمن الأردني بالإضافة لمواطنيْن وسائحة كندية.

وتجددت الإشتباكات اليوم الثلاثاء في منطقة قريفلا شمالي مدينة الكرك، قُتل فيها 4 من رجال الأمن الأردني، بينما قُتل أحدُ المطلوبين وألقي القبض على آخر في عملية أمنية مستمرة يشرف عليها الملك الأردني عبد الله الثاني في مركز إدارة الأزمات.