أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء، أحد أفراد الحماية الشخصية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو يراقب بحذر رجل الأمن الخاص بحراسة وحماية وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وذلك على هامش اجتماع ثلاثي تستضيفه موسكو بشأن الأزمة السورية.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية الثلاثاء إنه “بعد حادثة اغتيال سفير روسيا في أنقرة أندريه كارلوف الإثنين، بدأت الحكومة الإيرانية بتشديد إجراءاتها حول سفرائها ودبلوماسييها، فضلا عن إبلاغ رجال الأمن المكلفين بحماية المسؤولين الكبار في البلاد خلال زياراتهم للخارج، بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأوضاع وجميع التحركات عن كثب”.

في هذا الصدد، علق الصحفي بوكالة “تنسيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسين الديراني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “لم يعد هناك ثقة برجال الأمن الأتراك بعد حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة من قبل أحد رجال الشرطة”.

وأثارت الصورة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية من الدبلوماسية الايرانية التي أصبحت تخشى من الهواء الذي يتنفسه دبلوماسييها بعد حادثة مقتل السفير الروسي.