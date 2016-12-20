قال الإعلامي المصري جابر القرموطي إن قطر من أفضل الدول التي تعامل المصريين العاملين لديها، وأن ذلك بشهادتهم هم، مؤكدًا أنه يجب أن يتوقف الإعلام المصري عن مهاجمة الدول العربية خاصة السعودية والدوحة لأن مصالح الشعوب يجب أن تكون فوق كل شيء .

وقال القرموطي إن الإعلام المصري يورط الرئيس السيسي فى علاقة مصر مع الدول العربية الشقيقة و”يزنقه فى كورنر”.. حسب تعبيره.

وطالب القرموطي خلال برنامجه المذاع على قناة “العاصمة 2” وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بتحري الدقة فيما تنشره من معلومات كاذبة عن قطر والمملكة العربية السعودية، والكف عن إثارة الفتن، والتحدث فقط عن أحوال بلدهم حتي وإن شتم الطرفُ الآخر.

وأوضح أن بعض وسائل الإعلام المصرية نسبت تغريدات لوكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية، راشد آل خاطر، فيها هجوم على مصر، وأقامت الدنيا لنكتشف أن هذا الحساب لا يخص الرجل بل مجرد تشابه أسماء، وأن صاحب الحساب نفسه نفى أن يكون له علاقة بالمسؤول القطري، ولذلك يجب التريث والتعقل وعدم الانجرار لمثل تلك الأمور. ووصف ما حدث بأنه غباء من الإعلام المصري لأنه فى الحقيقة لم يحدث.

وأكد القرموطي أن قطر من أفضل الدول التى تحسن معاملة المصريين العاملين لديها وأن “اللى جوه قطر ليسوا إخوانًا، هم ناس أهلنا وحبايبنا شغالين هناك، ولما بيتكلموا بيقولوا إن أفضل دولة بتعاملنا هي قطر. ليه ما نخدش الميزة دي ومحدش بيتكلم عنها؟”.