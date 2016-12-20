نجا عدة أعضاء من الأسرة الحاكمة في الإمارات وعلى رأسهم الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من محاولة اغتيال في باكستان الثلاثاء الماضي في رحلتهم لصيد طيور الحباري.
وحسب الشرطة الباكستانية فقد فتح مسلحون النار على موكب أفراد العائلة ودمروا سيارتين من موكب العائلة.
وقالت الشرطة حسب وسائل اعلام باكستانية تابعتها “وطن” ان ١٠ مسلحين يستقلون دراجات نارية اعترضوا موكب الشيخ سيف بن زايد وقاموا بتطويقه وفتحوا النار إلا انهم فروا عندما فتح حرس الشيخ المرافقين للموكب النار عليهم حسب ما جاء في بيان الشرطة الباكستانية.
وقد تم بعد ذلك تطويق المنطقة من قبل الشرطة الباكستانية وأكد وقوع الحادث نائب المفوض في مدينة “بانجقور” فيما أعلن المتحدث باسم جبهة ليبراسيون بلوشستان المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويعد صيد طيور الحبارى بالصقور سمة بارزة من سمات علاقات باكستان مع البلدان الشرق أوسطية الغنية بالنفط كما الصيد بالصقور ليست مجرد رياضة للعرب، ولكن أيضا واحدة من عاداتهم التي يعتزون بها باعتبارها تراثا ثقافيا كما صنفتها اليونسكو.
ومع ذلك، لم تكن هذه الرياضة خالية من الخلافات ففي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت السلطات في “خيبر بختون خوا” في باكستان حظرا على مستوى المحافظة على صيد الحبارى، والطيور المهاجرة لأنها تعد من الأنواع المحمية من قبل دعاة حماية البيئة.
ويأتي كثير من المشايخ الأثرياء العرب من الدول الشرق أوسطية إلى بلوشستان كل عام في فصل الشتاء لاصطياد الطيور المهاجرة التي توصف أيضا لحومها كمنشط جنسي. وقد أدى الصيد العشوائي من الحبارى إلى تراجع مقلق في عددها.
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8 تعليقات علي “افراد من العائلة الحاكمة في الإمارات على رأسهم سيف بن زايد يتعرضون لحادث اغتيال في باكستان”
المرة الثانية ان شاء الله تكون افضل هذة تجربة وسوف يقضي عليكم واحد واحد يا شراميط زايد يا حشرات
اللهم يا عزيز يا منتقم أرسل سيدنا عزرائيل ملك الموت يأخذ أرواح أولاد زايد يارب العالمين، واكرمنا بكرمك يا أكرم الاكرمين،
حياك الله أخي زاهي العبدالله، أولاد زايد رعاع ،قامت دولتهم بفضل الاستعمار الإنجليزي والإمارات الآن كانت جزءا من سلطنةعُمان، باموال النفط أصبحوا شيوخا على الفقراء من سكان تلك المنطقه من سلطنةعُمان، ولاقيمة لهم في الغرب إلا بقيمة البترول، ولو كان بهم خيرا لما قبلوا أقدام الصهاينة، ولكنهم عملاء للصهاينة وقريبا سيفقرهم ترامب
ويؤدبهم، وستسقط عروشهم بإذن الله تعالى، فهم ك ورق دورات المياه،
بنت السلطان من أنتي لتتحدثي بإسم تاريخ سلطنة عمان. سلطنة عمان معلوم حدودها الجغرافية ولا تحتاج لشهادتك. خليك بعيد عن الفتنه لأن معرفك لا يمثل نظرة السلطان وبالتالي لعبتك مكشوفة
عيب عليك يا زاهي ____دي ما الفاظ مسلم
اما الجرائم التي قاموا بها اولاد زايد من قتل و محاربة الاسلام و المسلمين اعمال مسلم را واطي انت معهم لا يوجد لدي وقت لشرح ولذكر الجرائم
لكن ربكم السيسي هو المسلم فقط والمؤمن والمجاهد والعابد والاله
واذنابه ممن قتلوا – الغير مسلمين – في رابعه والنهضه؟؟؟
اليس دي اخلاق وصفات وشجاعة المسلم والا ايه ياقدع؟
تركت وتعاميت وتجاهلت وجهلت جرائم هؤلاء الزنادقه في سفك دماء المسلمين
واخذت تولول وتشجب وتنكر وتستنكر وتدين كلمة او كلمتين نابيه؟؟؟
فلتبشر امة الامه بالاانحطاط والذل والدمار والخراب
بك وبامثالك.
أولاد زايد هم شراميط العالم العربي كانو مجرد أوباش وأصبحو شيوخا بأموال البترول هم من دمرو الثورات العربية بأموالهم الرهيبة تلك الأموال التي ينفقونها على العاهرات .
الامارات دواه حبيبه وخيرها وصل العالم ولكن قالوها ياكل من خيرها ويشكر غيرها لا تسمعون بهولا المهجنين بنت السلطنه واشكالها هولا اتو بعقول مدمره وحقوده وبتاريخ اسود صدقوه ولان فكرهم فارسي
لاحظ معي ماذا يعني انها لا تعترف بالإمارات يعني انها نفس فكر الفرس الاغبياء لا يعترفون بعربية الخليج الامارات دوله حدودها وجيشتها وشعبها مثل ما انتي لك حدود زمان الفتوحات انتهاء يا حبيبه.