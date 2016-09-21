ذكرت صحيفة “سانتا مونيكا أوبزيرفر” أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستعين مساعدتها هوما عابدين وزيرة للخارجية في حالة فوزها في الانتخابات، وفقا لما ورد في رسائل بريد إلكتروني مسربة بين كلينتون وبين رئيسة موظفيها السابقة شيريل ميلز.

وستكون عابدين التي تبلغ من العمر 40 عاما في حالة وصولها إلى هذا المنصب أول أميركية مسلمة تعمل وزيرة للخارجية.

عابدين، التي تعمل حاليا نائبة لمدير حملة المرشحة الديمقراطية ولدت في ولاية ميشغن عام 1976 لأب هندي وأم باكستانية، وسافرت مع عائلتها إلى السعودية وهي في الثانية من العمر، وعادت إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة جورج واشنطن.

عملت عابدين قبل ذلك نائبة لمديرة موظفي كلينتون في وزارة الخارجية من 2009 إلى 2013،

ويتهم الجمهوريون عابدين بأنها على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمين أن لوالدها ووالدتها وأخيها صلة بمؤسسات تابعة للجماعة، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وفي حوار مع شبكة CNN الشهر الماضي، قال النائب الجمهوري شون دافي “لماذا لا نتكلم عن هوما وعلاقاتها مع الإخوان المسلمين؟ لماذا لا نتكلم عن حقيقة أنها عملت محررة في جريدة متخصصة في الشريعة؟”. وفق شبكة “الحرة” الأمريكية.

لكن تقريرا آخر لصحيفة واشنطن بوست ذكر أن عابدين كانت تكتب فقط لدورية خاصة بالأقلية المسلمة في أميركا تحررها والدتها التي كانت تعمل عميدة لكلية البنات في جدة.

وعابدين متزوجة من النائب السابق في مجلس النواب الأميركي أنتوني واينار، لكنهما انفصلا مؤخرا بسبب تورطه في فضيحة أخلاقية.